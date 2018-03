Victoria temporal de dreamers

28 Feb, 2018 - 12:06 am

Por Israel Romero Puerto

juris doctor (jurista internacional),

PhD

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitida esta semana, permite a los dreamers continuar recibiendo protección bajo DACA, hasta que el gobierno americano siga el procedimiento señalado por la ley, y el máximo tribunal decida el corazón del asunto. Hasta entonces se sabrá si DACA sigue o muere.

Desde que el presidente Trump anunció la cancelación del programa conocido como DACA, un grupo de beneficiarios inició una demanda contra el gobierno alegando que los métodos y la causal empleada por Trump para cancelar el programa es inconstitucional. La corte federal de primera instancia estuvo de acuerdo con los soñadores, y decidió en su favor declarando con lugar la demanda, y emitiendo una regla de acuerdo con lo pedido, es decir, continuar con el beneficio de protección temporal bajo ese programa.

El gobierno anunció que apelaría esa decisión, y así lo hizo. El error de procedimiento cometido por el gobierno fue irse directo en apelación a la Corte Suprema de Justicia, saltándose el paso de la apelación de derecho ante la Corte Federal de Apelaciones correspondiente, es decir para el circuito sur-oeste. El máximo tribunal se negó a escuchar el caso debido al error procesal cometido por el gobierno.

Como resultado de esa falla garrafal de los abogados del gobierno, los soñadores siguen gozando del beneficio, y seguirán hasta que se agote el proceso ante el tribunal de alzada, y después ante el tribunal supremo del país. Podríamos estar hablando de año y medio a dos años. Se rumora que ese error procesal fue ordenado por Trump a los abogados.

Unos 800,000 + jóvenes, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios, se inscribieron originalmente en el programa. Todos tienen la oportunidad de reinscribirse cuando se les vaya venciendo su beneficio.

El presidente Trump -en su retórica política actual- ofreció esa protección hasta un máximo de dos millones de jóvenes, lo que deja abierto el camino para que otros que consideren califican dentro de los requisitos de DACA debieran inscribirse. Si el gobierno les niega la inscripción, entonces tienen la puerta abierta para irse en una demanda colectiva, y como están las cosas en las cortes americanas, especialmente federales, podrían obtener una decisión favorable.

Una vez más, les decimos que DACA no es un beneficio permanente y no provee camino a la ciudadanía, que solo se obtiene por medio de la residencia permanente. Por lo tanto, solo una ley emitida por el Congreso que ofrezca residencia permanente a los dreamers, debería ser la meta de quienes representan a estos jóvenes soñadores.

Nuestra opinión es que tanto los dreamers como los tepesianos, mientras están legales en Estados Unidos, deberían alistarse en alguna unidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos, porque después de dos años de servicio se obtiene la ciudadanía americana automática, junto con cincuenta mil dólares para educación.

Aclaración necesaria: en las fuerzas armadas de Estados Unidos se sirve no solo portando un fusil en el frente de batalla. Hay centenares de ocupaciones en esas unidades donde aprovechan las habilidades y preparación que el enlistado ya tiene. Por ejemplo, yo comencé sirviendo en una unidad que se llama AmeriCorps, en una división que se dedica a trabajos de ingeniería y construcción. Por razones de salud, completé el servicio en una división que contribuye con la educación pública. En aquella época solo daban cinco mil dólares para educación, pero me sirvieron para completar una maestría en Liderazgo Educativo. Posteriormente obtuve un PhD en Administración Educativa. También se puede servir en las reservas. En AmeriCorps no hay límite de edad para ingresar. En las reservas si hay límite de edad, pero es mayor que en el ejército.

