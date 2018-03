Comisión Electoral analiza la segunda vuelta y voto electrónico

1 Mar, 2018 - 2:46 am

La Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, que preside el diputado nacionalista, Rolando Dubón Bueso, remitió a los diputados de todos los partidos que integran la comitiva, los proyectos de la Segunda Vuelta Electoral y del Voto Electrónico, presentados a inicios de la presente legislatura.

El proyecto de la Segunda Vuelta Electoral, fue presentado por el diputado liberal por el departamento de Choluteca, Yuri Sabas, mientras que el del Voto Electrónico lo introdujo el congresista del Partido Nacional por el departamento de Yoro, Milton Puerto.

Ambas iniciativas, fueron remitidas en la noche del pasado martes a los diputados de los partidos que integran la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, para que las estudien y analicen y luego dar sus opiniones o aportes al momento de dictaminarlas.

La diputada pinuista, Doris Gutiérrez, expuso que como integrante de la comisión, ya recibió los dos anteproyectos para que emita su razonamiento.

Agregó que tanto la Segunda Vuelta como el Voto Electrónico, requiere de mayoría calificada, o al menos del voto de 86 diputados.

Recordó que en la legislatura anterior el Partido Liberal presentó el proyecto de la Segunda Vuelta, la cual si se hubiese aprobado, no se habríandado los lamentables hechos que se dieron después de los comicios generales del 26 de noviembre de 2017.

“Así que nosotros esperamos que ahora haya en consenso entre todas las bancadas, porque ambas iniciativas de verdad se necesitan, porque si en la legislatura anterior se hubiese aprobado no hubiéramos tenido los conflictos y lacrisis postelectoral que estamos viviendo actualmente”, manifestó.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció que ahora se percibe voluntad del partido de gobierno en aprobar las iniciativas, por lo que, si de verdad las quieren aprobar para que en el país haya paz y tranquilidad social.

“Es fácil aprobarlas, porque solo son tres o cuatro artículos que se requieren aprobar”. (JS)

EL PROYECTO DE SEGUNDA VUELTA

DECRETA,

Artículo 1.- Reformar el artículo 192 Decreto No. 44-2004 de fecha 1 de abril 2004, contentivo de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas, el cual debe leerse de la siguiente manera:

ARTÍCULO 192. Fórmula presidencial. Para la declaratoria de

elección de Presidente de la República y Designados Presidenciales, se

declarará electa la fórmula que haya alcanzado una votación del 51% o más de los votos válidos, si no alcanza este porcentaje de 51% o cuando alcanzando entre 40% y 50% de los votos válidos, no supera a su seguidor inmediato en un 10%, debe celebrarse una segunda

ronda electoral o balotaje, dentro de un período no mayor de un (1) mes a partir de la fecha de las elecciones celebradas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitirá la reglamentación correspondiente que se ajuste a los recursos y mecanismos de declaratoria que contempla esta Ley”.

====VOTO ELECTRONICO

LEY DEL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO EN HONDURAS

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Se instituye en todo el ámbito de la República de Honduras, el Sistema de Voto Electrónico a través de Urna Electrónica para la elección de todos los cargos a elección popular, el que regirá a partir de las Elecciones Generales del año 2021 adoptándose las medidas necesarias para tal fin.

ARTÍCULO 2. SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO. Se entenderá por Sistema de Voto Electrónico aquel mecanismo de votación electrónico, y que contemple, de igual manera, el registro y la verificación de la identidad del elector, de los partidos políticos y de los candidatos, la emisión del voto, el recuento de los mismos y la transmisión de los

resultados.

ARTÍCULO 3. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de aplicación y control es el Tribunal Supremo Electoral, que quedará facultado para analizar e implementar los mecanismos necesarios a fin de efectuar lo estipulado en la presente Ley garantizando el cumplimiento estricto de la Ley Electoral y de las Organizaciones

Políticas y de la Constitución de la República.