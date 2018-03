Detención judicial para Rosa Elena y su cuñado (Video)

Por: Xiomara Mairena

Fotos: Edwin Zaldaña / Henry Carbajal

La exprimera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo fue aprehendida y enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ayer luego que el juez le decretara detención judicial por suponerla responsable de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

Con esposas en sus manos y en sus pies fue presentada junto con su cuñado el exdirector de la unidad de Desarrollo Comunitario del despacho de la primera dama, Manuel Mauricio Mora Padilla a los tribunales en materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia inicial se desarrollará mañana viernes a las 9:00 de la mañana en esa sede judicial.

La detención de la exprimera dama, se dio a eso de las 6:00 de la mañana, luego de que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UEFECIC), a cargo del jefe de esta unidad Luis Javier Santos presentara acusación ante el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de corrupción.

La misma acción se dio en su residencia en la aldea El Chimbo, la cual fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con resguardo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Al mismo tiempo fue capturado el cuñado de Bonilla, en su casa de habitación en la aldea El Chimbo, es acusado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

Luego de haberles dado captura a los dos sospechosos quienes fungieron como primera dama y exdirector de una de las dependencias del despacho de la primera dama en el período 2010-2014, fueron trasladados fuertemente custodiados a las instalaciones de la ATIC de Comayagüela.

Durante más de cuatro horas permanecieron en las instalaciones de la agencia élite del Ministerio Público, momentos antes de ser trasladados a los juzgados, uno de los imputados recibió la visita de su apoderado legal abogado Raúl Suazo Barillas junto con el profesional del Derecho Hernán Herrera quienes a eso de las 11:00 de la mañana ingresaron a la instalación fiscal.

Por al menos 15 minutos el imputado conversó con su defensa, quien le explicó la situación judicial que enfrentará.

Suazo Barillas detalló a LA TRIBUNA que conoció de su propio cliente sobre el procedimiento de su detención, la misma que procedió conforme a lo que establece la ley, se le mostró una orden de captura se le leyeron los derechos y el ingreso a su casa de habitación de ellos, está dentro de los horarios comprendidos por la Constitución de la República.

“Consideramos que el Ministerio Público debe de tener algún fundamento para haber librado una orden de captura y presentarlos a los Juzgados Anticorrupción”, indicó.

A eso de la 1:30 de la tarde, fueron llevados a la Unidad Metropolitana de Policía en el barrio Los Dolores, de la capital para su respectiva reseña y toma de huellas.

Tras terminar con el trámite de ley en la sede policial, fuertemente custodiados por agentes de la ATIC, fueron trasladados a la sede de los Tribunales en Materia de Corrupción a eso de las 2:00 de la tarde.

Durante casi dos horas, los dos imputados esperaron para ser pasados a la Sala de Audiencias donde en presencia de dos fiscales de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), así como miembros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ente fiscal y defensa privada de ambos estuviera lista y comenzara la audiencia.

A eso de las 4:40 de la tarde, se conoció la decisión de la juez, quien les decretó detención judicial.

Es de mencionar que trascendió que la exprimera dama se encuentra guardando prisión en una celda especial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en el Valle de Támara, Francisco Morazán, la cual fue terminada de hacer hace dos semanas.

El pasado 13 de diciembre del 2017, la exprimera dama se presentó a las oficinas de la UFECIC del Ministerio Público de Comayagüela, para conocer acerca de las imputaciones que le hace el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien la acusa de haber malversado más de 12 millones de lempiras y haberlos enterado a su cuenta personal.

“No se me ha llamado, ni nada por el estilo, pero hemos decidido con mi abogado apersonarnos para saber cuál es el problema, cuáles son las acusaciones y así responder porque yo no le debo nada a nadie, ni me he quedado con nada. Estoy aquí en mi condición de hondureña y exprimera dama, algo que yo respeto mucho”, dijo en esa ocasión a los medios de comunicación.

“Yo estoy acá para responderle a las autoridades correspondientes cualquier tipo de duda, porque el problema es que aquí primero lo acusan a uno y después averiguan”, lamentó Bonilla de Lobo en su momento.

Desde su captura a las 6:00 de la mañana, Rosa Elena fue llevada primero a la ATIC, después al Core-7, de allí a los Juzgados Anticorrupción y por último a Támara.