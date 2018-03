Diálogo con Óscar A. Flores 2/2

1 Mar, 2018 - 12:03 am

Habitaciones Propias, en seguimiento a un esfuerzo de recopilación histórica de la cultura hondureña, comparte la segunda parte de la entrevista del renombrado escritor y poeta, Oscar Acosta (1933-2014) que le hiciera a uno de los hombres más brillantes del Siglo XX y destacado periodista de Honduras y Centroamérica. Esto, en conformidad con una propuesta para ofrecer a las nuevas generaciones de letrados, pasajes que cuenten algo de la historia de una época y, de paso, rescatar las instancias de la memoria en las letras hondureñas, en la figura emblemática y polifacética que produjo la “Generación de 1935” Abog. Óscar Armando Flores Midence (1912-1980).

¿Cómo era el mundo literario hondureño de aquellos años?

-Creo que es la época más sugestiva, e interesada que ha vivido Honduras en las últimas cuatro décadas. Éramos una pléyade de muchachos románticos y revolucionarios ansiosos de superarnos. Nos reunimos para leer y discutir y a veces para hacer de aprendices de bohemios. Polemizábamos en los periódicos. Tuvimos conflictos con el gobierno, con el clero y con los ricos por nuestras ideas de izquierda.



A usted lo clasifican como perteneciente a la brillante generación de 1935. ¿Qué nos podría decir de esa generación?

-A un joven poeta a quién se le hizo la misma pregunta, dijo hace poco en una entrevista que de esa generación apenas se salvan uno o dos valores. En mi concepto se trata de una opinión egoísta o quizás vertida sin el previo análisis que impone la realidad literaria hondureña. La verdad es que la generación del 35, como ya lo expresé en cierta ocasión, es muy valiosa, a pesar de habérsela denominado “la generación frustrada” debido a las tremendas limitaciones a la libertad individual en que le tocó desenvolverse impuestas por el régimen político entonces imperante, a pesar del acontecer social y literario de Honduras, en los últimos cuarenta años, no solo por el número de sus miembros lo cual carece de importancia sino por la calidad de los mismos pues muchos de estos, en cierta forma, ejercieron y siguen ejerciendo una especie de rectoría no sólo en el destino de la cultura del país y como autores de libros y folletos de amplia divulgación, sino como orientadores de la política en concepto de líderes de par

tido o como altos funcionarios públicos en los tres poderes del Estado. Con la afirmación anterior no pretendo insinuar que es la generación de 1935 a la que corresponde la exclusividad de una notoria preeminencia en la vida cultural socio-política del país, pues todas ellas han producido elementos de notoria significación que tuvieron o tienen destacada militancia en la política o burocracia nacional. Lo que quiero decir es que la de 1935 quizás por ser la más numerosa y homogénea se ha hecho sentir más, su voz ha tenido mayor resonancia y quizás por las fuertes presiones de carácter político a que estuvo sometida, su lucha por la supervivencia fue más intensa, todo lo cual, condicionó cierta agresividad que la ha caracterizado determinante, en última estancia, de la victoria que debe enorgullecernos. “Más que conmover, Óscar A. Flores se propuso persuadir”.



Publicado originalmente en el Diario “El Día”: página de Arte y Letras de la Semana. Tegucigalpa, D.C., 8 de enero de 1971