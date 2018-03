Diego Vázquez: “La localía influyó mucho en el resultado global”

Motagua retornó a Tegucigalpa con la tristeza de no alcanzar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, no obstante, su técnico Diego Vázquez asegura estar tranquilo porque fueron competitivos en todo momento, incluso considera que si no le hubiese tocado jugador los dos partidos fuera de casa el resultado final pudo ser diferente.

