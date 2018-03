Dominicanos celebran con amena recepción 174 años de independencia

Con su característica alegría, los dominicanos afincados en Tegucigalpa, celebraron el 174 aniversario de su independencia, con una amena recepción en el Hotel Real Intercontinental.

El regio evento comenzó con el desfile de banderas portadas por cadetes, seguido de la entonación de los himnos naciones de ambas naciones, para luego escucharse fragmentos de exquisita poesía dominicana.

El anfitrión de la reunión fue Marino Beriguete, embajador de Republica Dominicana, quien en su breve discurso recordó que las relaciones diplomáticas entre ambos países datan del año 1920.

El diplomático, quien se estrenó en sus funciones en Honduras con dicha celebración, recordó que para sus conciudadanos su independencia es sinónimo de libertad y patriotismo.

Por su parte la designada presidencial Olga Alvarado le antecedió en el uso de la palabra haciendo una sucinta síntesis de las complementarias y fraternales relaciones entre Honduras y República Dominicana.