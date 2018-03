Esta mujer rechazó 65 propuestas de matrimonio para ser libre y viajar por el mundo

Poco a poco estamos tratando de acabar con los estereotipos de que el objetivo de toda mujer es casarse y formar una familia. Hoy en día miles de mujeres están enfocadas en sus carreras y proyectos propios, por lo que el matrimonio no es una prioridad.

Años atrás, miraban mal a las mujeres que se quedaban solteras, pero la historia de Mary Landon Baker sin duda te inspirará ya que era una bella mujer que recibió 65 propuestas de matrimonio pero nunca se casó. ¿Cuál fue el motivo? Aquí te lo contamos.

Todo empezó cuando Mary estaba comprometida con un hombre llamado Alister McCormick en el año 1920, pero decidió dejarlo en el altar porque descubrió que lo que más deseaba era descubrirse a sí misma, ser feliz y sentirse libre.

Así fue duramente criticada porque el caballero le ofrecía miles de lujos, pero eso no la hacía feliz. Luego estuvo con un príncipe irlandés y un millonario español. También mantuvo un romance con el actor Barry Baxter y su relación más apasionada fue con un diplomático de Yugoslavia, pero a todos los rechazó.

Mary pasó su vida viajando y saliendo con quien quisiera pero siempre preocupándose de sentirse feliz y libre, por lo que fue muy criticada durante la época. Según The New York Times, la mujer era conocida como la ‘novia tímida’ o la ‘total indecisa’. Sin embargo a ella no le importaba ya que era feliz al conocer otras culturas, bailar y divertirse.

Ella murió en 1961 cuando tenía 61 años y cuando le preguntaron por qué nunca se casó ella tuvo una genial respuesta. “No me casé porque no encontré al hombre correcto, en el lugar y momento adecuado. La verdad es que nunca he estado enamorada”.