¿MÁS TARASCADAS A LOS CAPITALINOS?

NADIE duda que el alcalde capitalino invierte adecuadamente los impuestos que recauda en obras para mejorar la ciudad capital. Como hemos dicho en artículos anteriores la obra es evidente. Sin embargo, los vecinos de la ciudad ya no aguantan pagar más cargas impositivas. Los ingresos de la gente y de los comercios que operan en la ciudad no están para que les arrebaten más de lo que actualmente contribuyen. El amable público ya no puede con el dulce. Ni que hubiera bonanza económica que justificara bolsearse. Todo lo contrario, la inmensa mayoría de los vecinos hacen milagros para subsistir. Cada vez crece más la economía informal. Y ello es así porque el prójimo no puede con tanta traba, tanto gravamen, tan caro que está el dinero, operar en el sistema formal. No hay manera. De alguna forma tienen que ganarse la vida. Obtener el básico sustento para ellos y sus familias es una lucha de todos los días.

Así que por notoria que sea la labor que realiza la alcaldía, no justifica cobrar más de lo que ya obtiene. Si la mitad de la población ni siquiera tiene acceso a los servicios básicos. Gran parte del año tiene que aguantar los groseros racionamientos de agua. El agua potable no es accesible a más de la mitad de las viviendas de los hacinados barrios y colonias. Y a los que pagan el servicio, lo reciben solo algunos meses y a cuenta gotas. Es cierto que hay bacheo en una cantidad de sectores antes abandonados. También que son muchas las obras de alivio vial. Sin embargo aquí también, esos barrios enjaulados, donde los vecinos trancan las calles públicas para improvisar circuitos cerrados, impidiendo el tránsito a otras partes de la ciudad, deshace todo el esfuerzo de la alcaldía de habilitar nuevas vías de acceso. Si quieren fondos adicionales que el alcalde le cobre a esos vecindarios que arbitraria e ilegalmente trancan las calles públicas, por ese beneficio que reciben. Pero que no paguen justos por pecadores. Hace unos años modificaron el plan de arbitrios y sin decir agua va –en una tarascada sin precedentes– subieron los impuestos municipales a niveles casi expropiatorios. Dijeron entonces que llevaban años de no hacer ajustes y por ello era necesario recetar lo que no habían cobrado anteriormente, y una cuarta más, de un solo porrazo. Ahora el alcalde en escuetas declaraciones anunció que “para el 2018 y 2019 vamos a cambiar nuestra tasa de Bienes Inmuebles y el Impuesto Vial Municipal” pretextando que la ciudad crece a un ritmo acelerado.

Se calcula que la capital tiene 1.5 millones de habitantes. Pues bien, con tanta gente –por el solo volumen de los que tributan– no son pocas fichas las que le entran a la municipalidad. Sí, es cierto, la población y la ciudad crecen. Pero, en la misma medida del crecimiento sube el volumen de los contribuyentes. Según estimaciones en la capital existen alrededor de 230 mil contribuyentes. Si la población es 1.5 millones, eso apenas es el 15% del total. O sea que el resto no contribuye. Digamos que el 55% no tenga edad para hacerlo o no perciba ingresos, queda todavía un 30% de la población que algo podría aportar. Así que amplíen la base gravable en vez de estar cargando con más impuestos a los que ya tributan. ¿No se les ocurre que los mismos que contribuyen a la alcaldía son también los que de la otra bolsa le pagan al fisco? Patada y mordida.