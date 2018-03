Nelson Zavala y Shary Rodríguez contraen matrimonio civil

El 24 de febrero, acompañados de sus seres queridos, contrajeron matrimonio civil, el abogado Nelson Zavala Castro y la licenciada Shary Rodríguez Zepeda.

El abogado René Velásquez, celebró la boda de los hijos de los señores Nelson Zavala y Sobeida Castro, Enma Zepeda y Edilberto Garay, en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. La pareja, luego de la ceremonia, ofreció una cena a su selecto grupo de invitados.