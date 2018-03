Presentan iniciativa para castrar a los violadores

La castración no es proceso nuevo, existe hace miles de años, aunque antes era bastante más brutal, ya que se hacía cortando los testículos e incluso parte del pene. Esta práctica se usaba como forma de castigo o, para crear eunucos, hombres que al no tener el nivel de testosterona suficiente, no iban a sentir deseo sexual por lo que se convertían en guardianes de los harenes. Hoy -en Occidente- la castración física no se realiza a menos que exista una necesidad médica, pero sí existe la química, bastante menos brutal, pero igual de efectiva si es que la persona no deja el tratamiento. La castración química es un procedimiento ambulatorio y al hombre se le inyecta de forma intramuscular una droga llamada DepoProvera, procedimiento que debe repetirse cada tres meses. Lo que hace la DepoProvera, es detener a nivel cerebral la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionadas a la excitación sexual y producción de semen. Además, impide que la persona sea fértil. En algunos casos, para aumentar la efectividad de la DepoProvera, se utilizan otras drogas.