A quiénes se deben los diputados, ¿al partido o al pueblo que los eligió?

Por Francisco Morales h.

Hemos estado atentos a lo que sucede en el país, pues las decisiones que se toman en los poderes del Estado nos afectan a todos, afectan la situación económica y financiera de cada uno, la educación, la economía del país entero, son decisiones que nos pueden beneficiar o que nos pueden perjudicar manteniéndonos sumidos y sometidos al cruel subdesarrollo económico y social en el que vivimos.

Y es en este contexto, económico y social, que se deberían analizar las decisiones de los líderes de los diferentes partidos, líderes de bancadas y diputados al Congreso Nacional.

Son los ganadores de los cargos que fueron a elección los que deberían de demostrar que se deben al pueblo que los eligió y que no solo se acuerdan del pueblo cuando necesitan de su voto.

Cada día somos más los hondureños pendientes del actuar de quienes nos representan y toman decisiones en nombre nuestro.

Especial atención está puesta en los representantes de los partidos que no ganaron las elecciones generales y que por haberlas perdido se convierten automáticamente en fuerzas de oposición; extraña postura pues lo que debería interesarles tanto a quienes ganaron las elecciones como a los que las perdieron, es el bienestar de todos los hondureños, bienestar que debería sobreponerse al interés partidario pues las posiciones que ostentan son para servir al electorado y no para beneficiarse egoístamente de dicha posición.

Es interesante ver como antes de las elecciones los candidatos a diputados amablemente saludaban en los cafés de los centros comerciales, en los supermercados y hoy algunos no solo no saludan sino que ignoran a quienes antes les solicitaban el voto. Parece que al ser electos, su carisma desapareció.

Si comenzamos el análisis de los diputados por la actitud demostrada en la toma de posesión presidencial, que para los diputados era un día de trabajo y muchos no se presentaron pero si se les pago ese día, si vemos como han iniciado las sesiones en el Congreso donde es realmente deplorable la actitud de aquellos que dejan fluir sus más bajas emociones y actúan como la antítesis de un político profesional que busca el beneficio de sus electores, concluimos que es penoso su actuar tanto como es lamentable que entre silbidos, carteles, insultos y palabras soeces hagan gala de su falta de educación y de su falta de interés por discutir los temas realmente importantes para la mayoría y se coloquen en una trinchera en la defensa de sus propios intereses personales y partidarios.

¿Cómo van a dar solución a la crisis política de la que todos son en gran parte responsables? El país necesita de paz y del ambiente propicio para salir adelante. La política no es el medio de sustento de la mayoría de los hondureños quienes necesitamos de una fuente de empleo y/o emprendedurismo para salir adelante.

¿Cómo vamos a salir de un sistema de educación que no fomenta el autoempleo y el desarrollo de nuevos negocios?, ¿qué acciones están tomando los elegidos en ese sentido? O esto no es un tema de discusión en la agenda de las diputadas y diputados electos y reelectos.

¿Qué leyes están por aprobar para combatir el desempleo, el subempleo?, ¿qué leyes garantizan una estabilidad laboral real?, ¿cómo van a atraer inversión extranjera?, ¿cómo van a mejorar las condiciones para que los inversionistas locales no inviertan su dinero en otros países?, ¿cuándo van a trabajar en un sistema de jubilaciones y pensiones que abarque también a los empleados de la empresa privada, a los profesionales independientes y no solo a los empleados de gobierno?, ¿qué iniciativas presentarán para mejorar los sistemas de salud pública?

¿Qué actividades están llevando a cabo los diputados para el bienestar de la mayoría? Si se retirarán del Congreso cuando se discutan temas importantes para evitar votar, sí decidida y conscientemente no participarán en los procesos de elección de cargos como por ejemplo el del Fiscal General del Estado, si toman la decisión por estar en “insurrección” de no presentarse a trabajar a las sesiones a las que son convocados pero seguirán siempre cobrando su salario y beneficios de la posición tanto el diputado titular como el suplente; si el trabajo de los diputados llamados opositores consistirá en hacer oposición por el simple hecho de oponerse porque sí a todo y contra todo; no solo no están cumpliendo la labor para la que fueron electos y defraudando a sus electores, sino que están profundizando nuestro ya insoportable subdesarrollo .

Los diputados se deben al pueblo, que cada vez mejora su memoria: ¡trabajen en beneficio del país y de sus electores!