Vocera interina de la MACCIH: “Hay otros funcionarios que operaban bajo la misma red”

1 Mar, 2018 - 2:41 am

Después de la captura de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, y asociación ilícita, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo que las acciones que se están realizando son concretas y que de ninguna manera son un “show”.

Según la forma de operar de las nueve personas que se involucran, se le llama la “Caja Chica de la Dama”. Esta investigación que se realizaba desde hace cuatro meses concluyó con órdenes de capturas contando con las pruebas suficientes.

La vocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón, detalló que “son tres cantidades importantes que nosotros hemos mencionado, primero que en la cuenta y todo el período de gestión de esta exfuncionaria pública se estableció que en esta cuenta oficial se había movido más o menos una cantidad de 94 millones de lempiras”.

Las actividades ilícitas se realizaban desde hace varios años,“de esta cantidad se han identificado que el 2011 y 2014 se emitieron 38 cheques, por un monto aproximado de 4 millones de lempiras y hacemos referencia a esto, porque la modalidad que se utilizó es que se pagaba a cheques a 9 personas”, explicó Calderón.

“La institución bancaria ya está identificada y también se realizan líneas de investigación en el caso de señalado”, a lo que la funcionaria aludió que “y estas personas acudían a la entidad bancaria, lo convertían en efectivo y regresaba inmediatamente. Así en efectivo, es por eso que el caso se llama “la Caja Chica de la Dama, y regresaba inmediatamente a la red”.

“Descubrimos esta modalidad porque al investigar 12 millones de lempiras, que había sido motivo de esta noticia criminal, que dio origen a las investigaciones, se utilizó la misma modalidad”.

“En todas las operaciones bancarias se identificaron las mismas personas y operando de la misma forma. Se giraron cheques a pesar de que era una cuenta privada. Se giraron específicamente 40 cheques a nombre de estas nueve personas, de las mismas que ya los están recibiendo desde el año 2011”, según Calderón.

“Los 45 cheques tuvieron la misma modalidad en el banco, lo cambiaban y regresaba a la red. Los otros nombres en la investigación no los podemos revelar, el nombre de otros funcionarios, porque tenemos el deber de secretividad que ha dispuesto el Juzgado Anticorrupción”.

“Hasta el momento no se han revelado más nombres de los involucrados, ya que el proceso de investigación continua”, indicó que “hay aspectos que no podemos revelar. Tenemos la obligación de secretividad y si el Juzgado lo ordena, definitivamente no estamos en condiciones de revelar más datos de los que tenemos en este momento”.

Y para no entorpecer el proceso,“lo único que puedo decir es que existen otras líneas de investigación, que tampoco podemos revelar. La reserva es una obligación que nos abarca como a los señores fiscales”.

“Todo el proceso de la investigación se ha desarrollado paso a paso y contando con todas las pruebas necesarias hasta llegar a las capturas que se realizaron, “esto ya ha sido judicializado, la UFFECIC presentó un requerimiento fiscal, una acusación ante el Poder Judicial, ante los Juzgados Anticorrupción y estos toman conocimientos sobre lo actuado en la investigación y ordenan las capturas”, manifestó.

Pero la funcionaria aclaró que “nosotros hacemos un trabajo serio, no podemos hablar de un show mediático. Porque definitivamente la libertad de las personas, no es motivo de un show mediático. Los juzgados deciden y ordenan la captura es porque tiene suficientes razones para que esta se produzca”.

Esta red de blanqueo denominado la “Caja Chica de la Dama”, se está trabajando de manera conjunta entre el Ministerio Público, Juzgados Anticorrupción, que emitieron “la detención o la captura. Es la medida más radical en un proceso penal, el delito de lavado de activos es muy grave, entonces ahí se opta por la medida procesal cautelar más gravosas”.

“La investigación de esto es específicamente en el cargo público que ocupó al exprimera dama y en el que se involucra a su cuñado, Mauricio Mora, contando con pruebas suficientes de los delitos que se le imputan, y ante esto, Ana María Calderón, explicó que “los hallazgos evidencian que cada funcionario responde por su propia gestión”.

“En este caso se ha investigado la gestión de la primera dama, que tenía en su época la administración de dinero que ingresaban a una cuenta como consecuencia de donaciones de la embajada de China-Taiwán”.

Y recordó el compromiso que se tiene en materia de corrupción, “esto pone en movimiento el circuitoanticorrupción, los jueces, el Ministerio Público y la MACCIH. Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción”.

“El dinero fue utilizado para diferentes fines, según los informes de las investigaciones”.

“Los fondos posiblemente se usaron en gastos inmediatos, pero también se ha descubierto que parte del dinero fue utilizado para pagar colegiaturas, de familiares directos de la exprimera dama, el pago de operaciones médicas a favor de familiares de ella”.

“En noviembre del 2013 se produjeron dos entregas de 3 millones en donaciones de China-Taiwán, ese dinero fue a la cuenta que había sido utilizada y fue lo último que quedó a enero del 2014, ya que esta solo estuvo habilitada hasta este año” detalló.

Los cargos que la exprimera dama enfrentan no se pueden solucionar con la devolución del dinero, apuntó Calderón: “Este no es un hecho administrativo, esto es una modalidad de blanquear dinero del Estado para lograr ocultar el destino de este, con el delito de lavado de activos no opera la posibilidad de devolución”.

“Ni tampoco en el delito de malversación de fondos, entonces si el funcionario no cuida la correcta administración pública, definitivamente tampoco es administrativo, esto es penal”.

“Y de los 12 millones se han ubicado 4 millones en un cheque, fueron emitidos en el año 2015, aparentemente con la finalidad de devolver el dinero al Estado”.

“Pero nunca fueron devueltos y estos ya están asegurados en la entidad bancaria. No estamos frente a una conducta administrativa, que con la devolución del dinero se pueda olvidar; estamos frente a delitos graves que afectan la correcta administración pública”.

“El debido procedimiento continuará y las líneas de investigación continúan para ya que hay más personas involucradas en esta red de corrupción”, aclaró Ana María Calderón, quien abundó que “investigar el delito de lavado de activos no es sencillo y solo se puede acreditar con una suma de indicios”.

“Las investigaciones que realizan los equipos integrados son serias y se presentan en el momento que están”.