ASEGURADOS

2 Mar, 2018 - 12:27 am

De la OABI indicaron que aseguraron 11 bienes a “Mi Rosa”, incluyendo casas en Loarque, Casa Campo en Santa Lucía y en El Chimbo y hay un título no cobrado con un valor de 4.8 millones de “desplumados”.

INCAUTAR

Lo que no se sabe de todo estos aseguramientos, como otras que se han dado, es cómo sin que haya sentencia condenatoria a los encausados, y ni siquiera han sido escuchados por un juez, ya sin tocar tablita les incautan todo lo que tienen.

OLLA

12 disputados dicen que estan en capilla por la tal fe de erratas. O sea que el vocero de la Macy’s dejó lista la olla solo para que la destaparan.

INCORPORAR

Mandan a preguntar por qué no incorporan a Karlita, la suplente de Maviber, si fue una de las que más trabajó en la campaña y además tiene contactos con dirigentes cheles en barrios y municipios.

OFICINA

Y de paso Maviber no sabe por qué sacaron los cachivaches de la oficina a los corredores y el que anda el manojo de llaves no le da la suya para que puedan atender desde allí y no el CCEPL.

TARASCADA

¿Mandan a preguntar a los de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa si están de acuerdo con esa tarascada a los bienes inmuebles que quieren meter en la alcaldía?

ARBITRIOS

Si en tiempos del terrorcito metieron semejante envión al plan de arbitrios para de un solo subir los valores del catastro sino que los impuestos de bienes inmuebles. Y de paso le aumentaron otra cuarta más.

RESIDENCIAL

Uno de los comisionados de la CREE, confirmó que viene un aumento al precio de la tarifa de energía residencial de dos centavos por kilovatio hora. Papo si no es lo uno es lo otro.

CUARTA URNA

El gerente de la “Tenebrosa”, Jesús Mejía, se solidarizó con “El hombre de El Chimbo” pero ahora “queremos saber qué pasó con el dinero de Petrocaribe, de la ´Carretilla´ y de la cuarta urna?

CASETAS

Volvieron los encapuchados a tomarse un tramo del bulevar Suyapa, frente a la UNAH, donde obstaculizaron el tránsito vial y el acceso al campus en protesta dizque por la muerte de la ambientalista, por mientras llegaban antimotines para “gasearlos”. Una de las casetas del Trans-450 fue quemada.

VIENTRE

Asoma la controversia con la iniciativa de ley introducida por la diputada “azul” Sara Ismela Medina, para que se permita el “vientre en alquiler” mediante la inseminación artificial y que podría beneficiar a padres que no pueden tener hijos.

ACTO CONYUGAL

Sectores vinculados a la Iglesia Católica señalan que no se puede sustituir una facultad que es de la persona y, sobre todo, sustituir el acto conyugal a través de la inseminación artificial.

“CASTIGO”

Con un tono en broma, el viejo amigo general Kelly evocó le tiene mucho aprecio al Departamento de Seguridad Nacional y le gustó liderarlo por seis meses y por eso al pasar a ser jefe del Gabinete de Trump tuvo que dejarlo y “supongo que hice algo mal y Dios me castigó”.

PROCESO

En “Chapinlandia”, un juez abrió proceso judicial a Colom y al exministro y expresidente de Oxfam por supuesto fraude y peculado lo mismo que diez exministros y viceministros.