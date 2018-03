Del desencanto a la furia

Por Juan Ramón Martínez

En “Conversaciones en la Catedral” de Mario Vargas Llosa, Zavalita pregunta en qué momento “se jodió el Perú”. Nosotros, también nos hemos interrogado, en qué momento perdimos el rumbo en Honduras. Sin una respuesta categórica y compartida con otros intelectuales, entendidos estos, no solo los que escriben, sino que al hacerlo, no piensan en sus jefes, en los directores de los periódicos para los que trabajan; ni mucho menos, en sus amigos o cofradías cafeteras. Pero como esta es una tarea que llevará su tiempo, por ahora, nos concentramos en analizar el fenómeno de lo que está ocurriendo en nuestros días. Y cuya causalidad, es responsable de la crisis de autoridad, que estamos viviendo. Una suerte de nihilismo irracionalidad, con cierta mezcla de anarquismo infantil, que corroe el alma nacional. Para por este camino, prestarle atención al desencanto general de la población; –notorio, en diferentes grados, en casi todos los segmentos de la sociedad– la crisis de la impotencia capitalista; el desaprovechamiento del sistema democrático; la concentración burocrática y la falta de confianza del ser humano en sus propias potencialidades.

Por mientras tenemos tiempo, es importante buscar las causas del desencanto. Y cuáles son las razones para que hayamos pasado, en forma rápida, a la furia y al rechazo de la autoridad. En todas sus expresiones. Hace muchos años –y en el ánimo de iniciar la discusión teórica– los sociólogos hablaban de la postergación de las expectativas. Es muy probable que no sean los pobres hondureños los que estén más desencantados, sino que aquellos que, huyendo de la misma, han escalado hacia arriba, posiciones en la baja clase media. Es posible anticipar que, este segmento de la sociedad, haya llegado al límite de la esperanza. Y que, sus miembros tengan urgencias insoportables de satisfacer sus necesidades. Tanto porque han tenido más tiempo de sufrir la pobreza en la vida de sus padres –que ahora mueren más tarde– y porque ellos han hecho mayores esfuerzos educativos que, les hicieron pensar que una vez graduados tendrían mejores oportunidades de ingresar a un mercado laboral que, en el caso nuestro, está atrofiado y esclerotizado. Además, es posible que el desencanto tenga que ver con la falta de discurso de las “clases” políticas –poco estudiosas de las realidades nacionales, de la psicología popular y de los desajustes que, provoca la globalización como generadora de concentración de capital e inequidad en la distribución del producto social– que ya no mantienen la fe y la esperanza en la clase media baja. La esperanza, no llena; pero mantiene. Pero ya no hay esperanza.

La furia en los jóvenes, el rechazo a la autoridad y la tensión nerviosa que ha reducido la tolerancia y el diálogo, la concertación y acuerdo, tienen su fundamento en la falta de democracia en el interior de la familia –inexistente en los espacios urbanos– a la dominación explotadora de los alumnos por parte de los docentes, la crisis existencial de estos por la pérdida del rumbo de sus obligaciones y la operación de centros universitarios endogámicos, que odian a los alumnos y menosprecian a sus egresados. O los explotan económicamente. La lista es larga. Indica la complejidad del problema. Y la necesidad de un abordaje global y sostenido, desde las universidades, que desafortunadamente, siguen un modelo acrítico en el que, está ausente la reflexión sobre una realidad que con sus egresados están obligados a modificar.

En lo público, hay una elevada responsabilidad. La reducción de la participación en la dirección del país; la pérdida de competencias del municipio, y la destrucción de la teoría de la representatividad, en la que cada uno, se siente solo, sin que nadie le defienda sus intereses, deben considerarse. El Congreso Nacional, es la estructura más debilitada. Las chiquilladas de algunos de sus miembros; el autoritarismo de varias cúpulas partidarias, y el error de algunos que no representan al pueblo sino que a Dios, –cuando este no lo necesita– tienen explicación en el hecho que los mismos, no saben a quién representan y quién los vigila. Producto del sistema electoral, en que no son los ciudadanos los que eligen. Finalmente, hay que señalar el asfixiante centralismo del Ejecutivo, ante el cual, una burocracia odiosa, en vez de servirnos, más bien rechaza y ofende.