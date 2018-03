Ganadores del Oscar al Mejor Filme en los últimos 20 años

Hollywood, Estados Unidos.- La siguiente es la lista de los ganadores del Oscar a la mejor película en los últimos 20 años, antes de la 90ª entrega de los premios de la Academia de Hollywood el domingo:

2017 – “Moonlight”

2016 – “Spotlight”

2015 – “Birdman”

2014 – “12 Years A Slave”

2013 – “Argo”

2012 – “The Artist”

2011 – “The King’s Speech”

2010 – “The Hurt Locker”

2009 – “Slumdog Millionaire”

2008 – “No Country for Old Men”

2007 – “The Departed”

2006 – “Crash”

2005 – “Million Dollar Baby”

2004 – “The Lord of the Rings: The Return of the King”

2003 – “Chicago”

2002 – “A Beautiful Mind”

2001 – “Gladiator”

2000 – “American Beauty”

1999 – “Shakespeare in Love”

1998 – “Titanic”

