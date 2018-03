Gobierno entrega casas a afectados por las lluvias en San Lorenzo y Nacaome

“Por falta de dinero, nosotros teníamos una casa de láminas y madera, y en un invierno el viento se llevó todo el techo y se nos cayó la casa”, contó entre lágrimas doña Marisela Velásquez, en San Lorenzo, Valle, ya que ahora está incorporada a los cientos de beneficiarios de viviendas del programa social “Vida Mejor”.

“Yo me pregunté: ¿por qué Dios nos está haciendo esto?”, recordó con rostro de tristeza, y añadió: “pero tuve fe de que Dios me devolvería la casa, y lo hizo a través del Presidente Juan Orlando que está ayudando a las personas que en verdad lo necesitan, Vida Mejor es lo mejor que me ha pasado”.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, visitó los municipios de San Lorenzo y Nacaome, en el sureño departamento de Valle, y en representación del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, realizó la entrega de más de 1,800 beneficios sociales del programa “Vida Mejor”, cuya inversión supera los 15 millones de lempiras.

Entre los beneficios, destaca la entrega de 25 viviendas totalmente nuevas a igual número de familias de escasos recursos económicos, muchas afectadas por las lluvias, como la de doña Marisela Velásquez, a quien la esposa del mandatario hondureño entregó personalmente las llaves de su nueva vivienda en San Lorenzo.

“Gracias a Vida Mejor hemos ayudado a miles de familias a nivel nacional y hemos entregado viviendas a personas de escasos recursos económicos, Juan Orlando y yo somos sus amigos y estamos aquí para servirles porque ese es el mandato que ustedes le dieron a él al elegirlo presidente, también es el mandato que hemos recibido de Dios para servir al pueblo hondureño”, destacó.

“Hemos escuchado el testimonio de los beneficiarios, sabemos por lo que han pasado y por eso estamos interviniendo para mejorar sus condiciones de vida y de salud” indicó la esposa del Presidente Hernández, que además entregó 945 pisos de cemento, 265 techos, 260 ecofogones y 310 letrinas entre otros beneficios del programa.