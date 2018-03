La espectacular pirueta de uno de los mejores surfistas del mundo que se volvió viral (Video)

El surfista georgiano Austin Keen se convirtió en viral dentro de las redes sociales después de que se difundiera uno de sus saltos más llamativos a través de Twitter. En el video se pudo ver como, desde la orilla, tomó una ola con una pirueta que asombró a muchos usuarios.

El que supo ser Campeón Mundial de Skimboarding es toda una celebridad en Instagram, red social en la que posee más de 350 mil seguidores y en donde publica sus mejores hazañas dentro del agua.

Con 27 años, el oriundo de Savannah es amante del skate, el surf y el snowboard, una pasión que comenzó cuando apenas tenía 10 años y se fue acrecentando con el correr del tiempo. “Con 14 comencé a introducirme en las olas”.

“Es un monstruo”, “Estoy enamorado de Austin Keen”, “Su nombre es Austin Keen”, “Señoras y señores…”, “Los clips de skimboard de Austin Keen nunca decepcionan”, entre muchos otros comentarios aparecieron en Twitter junto al video en cuestión.

Su primera competencia se produjo en el 2009, y desde entonces se aferró al Skimboarding viajando por distintos lugares como Filipinas, Australia, Bali, Japón, México, Costa Rica, Chile y Brasil. Finalmente, dos años más tarde, en 2013 se coronó Campeón Mundial tras participar del Circuito United Skim Tour.

Okay this was fire pic.twitter.com/dF0cGc37D2

— Funny Tweets™ (@Lmao) 1 de marzo de 2018