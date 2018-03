Lectura crítica del Informe de la Misión Exploratoria de la ONU Honduras

2 Mar, 2018 - 12:20 am

Por Ernesto Paz Aguilar

El informe contiene tres partes: El diagnóstico, una hoja de ruta para superar la crisis y una reflexión sobre el método. Globalmente el diagnóstico de la situación es aceptable. Honduras, dice el informe, atraviesa una profunda crisis del sistema político, agravada por la crisis postelectoral.

Evidentemente existe una aguda polarización de la sociedad que se refleja en las redes sociales a través de campañas de descalificación y de odio. La violación a los derechos humanos y la tendencia a militarizar la seguridad pública contribuyen a generar desconfianza hacia el gobierno. Esta situación es tan pronunciada… que antes de comenzar cualquier diálogo, primero es necesario crear un mínimo de confianza entre los actores políticos. Hasta aquí estamos de acuerdo.

El desencuentro comienza cuando la organización mundial no llama las cosas por su nombre y no reconoce que las protestas y la violencia derivadas tienen su origen en el fraude electoral del 26/11. Además, el informe no dice una palabra sobre la ilegalidad de la reelección presidencial y la violación de otros principios constitucionales como la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica. En suma, desconoce que el fraude electoral es la causa de la causa del mal causado.

La hoja de ruta. Honduras padece de un déficit de confianza. El informe acierta en recomendar series de acciones para crear un clima favorable al diálogo nacional. En primer lugar, dice la ONU, Honduras urge producir confianza en vez de cizaña, en las instituciones y en las relaciones interpersonales. La confianza es una expectativa respecto a las acciones futuras de otros “y no es más que la fuerza invisible que sostiene todo”. La confianza siempre lleva aparejado el riesgo del no cumplimiento y por ello forma parte de dimensión subjetiva de la política. Esta categoría forma parte de “los patios interiores de la democracia” y es importante, porque abarca valores y creencias, normas y pasiones.

La confianza es un proceso que se construye mediante la adopción de medidas de confianza. Las MC son un instrumento que no resuelven los conflictos, únicamente posibilitan la comunicación y con ello se hacen más transparentes y predictibles los cursos de acción de los actores involucrados. Cabe destacar que el proceso presupone buena fe y voluntad política, en caso contrario, las MC pueden ser utilizadas para ganar tiempo o para intentar ocultar los verdaderos intereses y motivaciones.

Por esta razón, la misión de la ONU recomienda trabajar en la construcción de MC. En primer lugar, sugiere establecer una comisión de investigación independiente sobre el período electoral y denuncias de violación de derechos humanos. (Yo agregaría, la liberación inmediata de los presos políticos es condición sine quo non para que el proceso de diálogo se instale. Los procesados deberán defenderse en libertad).

En segundo lugar, 1) Eliminar el uso del lenguaje que incita a la violencia y al odio en las redes sociales y medios de comunicación; 2) Realizar un inventario de todas las iniciativas y acuerdos previos; 3) Reformas electorales; 4) Consultas locales en los municipios afectados por la violencia postelectoral.

El método. La ONU está dispuesta a apoyar un eventual diálogo en Honduras, el cual requiere de la voluntad real de los hondureños, de sentarse a una mesa de diálogo. Las condiciones de este dependerán del desarrollo de un consenso mínimo sobre su alcance, agenda, participantes, convocantes, metodología y aspectos procesales relevantes. Una vez que se construya la confianza, los hondureños deberán decidir sobre el nombramiento de un mediador/facilitador. La posición de la ONU es clara: la responsabilidad primaria de construir un acuerdo que le ponga fin a la crisis es una tarea de los hondureños y la ONU está lista para contribuir a lograrlo.

Finalmente, es fundamental subrayar: será difícil pero no imposible superar los vetos cruzados de las partes en conflicto: JOH está dispuesto a un diálogo sin condiciones, pero exigir que no se pongan condiciones en realidad es una condición; de otra parte, es menester debatir sobre las condiciones previas planteadas por la Alianza de Oposición, especialmente la práctica de una auditoria forense al sistema informático del TSE y la aprobación de una ley especial que le otorgue un carácter vinculante a lo pactado.