Ley “vientre de alquiler” abre polémica

La mujer gestante por subrogación debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 25 y menor de la edad que reglamentariamente se fije en función de las condiciones psicofísicas que se consideren adecuadas para la gestación con éxito.

b) Tener plena capacidad jurídica y de obrar.

c) Tener buen estado de salud psicofísica.

d) Tener buen estado de salud mental y, en particular, no haber sufrido episodios de depresión o desórdenes psíquicos.

e) Haber gestado, al menos, un hijo sano con anterioridad.

f) Disponer de una situación socio-económica, así como familiar, adecuadas para afrontar la gestación en condiciones óptimas de salud, bienestar y seguridad.

g) Poseer la nacionalidad hondureña o residencia legal en Honduras.

h) No tener antecedentes penales.

i) No tener antecedentes de abuso de drogas o alcohol.

j) No haber sido mujer gestante por subrogación en más de dos ocasiones con anterioridad.