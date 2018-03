Mary Ann Kafati: “Quiero convertirme en una persona de la cual Honduras se sienta orgullosa”

Con un talento innegable, carisma, determinación y sobre todo mucho deseo de poner en alto el nombre de Honduras, la diseñadora sampedrana Mary Ann Kafati, ha logrado colocar su marca en el competitivo mundo de la moda nacional e internacional.

Sus diseños, además de ser usados por las bloggers e influencers del momento y adornar las páginas de prestigiosas revistas, son los favoritos de las mujeres más importantes de la sociedad hondureña, especialmente de aquellas que aman la elegancia y buscan destacar su feminidad.

El camino hacia el éxito

Apasionada desde niña por la moda, Mary Ann Kafati, comenzó a diseñar desde muy joven.

Con apenas 15 años, conquistó con paso firme el mundo de la moda hondureña, al presentar su primera colección primavera/verano en la categoría de “nuevo diseñador” en la Fashion Week Honduras 2009.

En esa ocasión, compartió pasarela junto a diseñadores nacionales e internacionales, convirtiéndose en la diseñadora más joven en estar presente en la Semana de la Moda, siendo galardonada en ese mismo evento, como una de las promesas del diseño.

Kafati continúo presentando sus colecciones en la semana de la moda de 2009 a 2012 creando colecciones anuales para el prestigioso evento. Después de diseñar cuatro colecciones y antes de cumplir los 18 años, recibió invitaciones para asistir a Milán, Venecia, Miami y Dubái para presentar colecciones en sus famosas pasarelas.

Posteriormente y con el afán de especializarse, estudió un grado en diseño de moda en la Facultad de Arte y Diseño de Savannah (SCAD), de Estados Unidos, en donde fue seleccionada entre los mejores graduados y su trabajo fue publicado por Womens Wear Daily (WWD), Teen Vogue, Fashionista.com y Barneys New York.

Para conocer más de su trabajo, entrevistamos a Mary Ann Kafati, quien actualmente está de regreso en Honduras, en donde sigue presentando sus colecciones y vistiendo a las más distinguidas damas hondureñas.

¿Que la motivó a incursionar en el mundo de la moda?

Siento que soy una de las pocas personas que afortunadamente sabían a que se querían dedicar desde niña. El diseño de moda es algo que me ha apasionado desde pequeña, pero algo que me motivó a seguir luchando por convertirme en diseñadora fue cuando al recibir comentarios de los demás les mostraba mis diseños y les contaba a lo que me quería dedicar. Luchar por una carrera artística en Honduras era algo fuera de lo común. Varias personas me dijeron que no tendría éxito porque en Honduras “no existe esa carrera”, o los diseñadores famosos vienen de Nueva York o Europa, no de Honduras. Escuchar esos comentarios me incentivaron a luchar y seguir haciendo todo lo posible para convertirme en una diseñadora exitosa y respetada en Honduras y así con mi experiencia poder también ayudar a abrirle el camino a otras personas que quisieran dedicarse al diseño de moda, pero por miedo del fracaso no siguen sus sueños.

¿Qué hace diferente sus estilos?

Creo que lo que define mi estilo es mi amor por la moda clásica de los años 1920-1950, combinándolo con la moda contemporánea. Mi meta como diseñadora es crear piezas completamente únicas y nuevas donde se refleje mi estética.

¿Por qué cree que su marca goza de tanto prestigio entre las mujeres de la sociedad hondureña?

Estoy muy agradecida con todas las personas que se visten de mi marca. Creo que mis clientas agradecen el hecho que yo diseño piezas única y específicamente para cada una de ellas. Me tomo el tiempo para conocer a cada clienta individualmente, sé que todas las mujeres son únicas y me gusta poder entregarles algo que las haga sentir hermosas, cómodas, únicas, mientras combino mi estética con el gusto de cada una. Es esencial para mi qué siempre se refleje mi estilo en todas mis piezas ya sean “custommade” o piezas de mi colección.

Hasta este momento, ¿cuál considera ha sido su mayor triunfo?

Siento que todavía me falta para poder decir que he logrado mi meta de convertirme en la diseñadora que quiero llegar a ser y poder decir que he hecho un cambio en la industria de la moda nacional. Pero si siento como un triunfo la aceptación y demanda que han tenido mis diseños con la mujer hondureña, me siento muy halagada.

¿En qué países ha presentado sus colecciones?

He sido lo suficientemente afortunada de haber tenido la oportunidad de presentar en Honduras, Panamá y los Estados Unidos y de recibir invitaciones para presentar en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, New York, Atlanta, Miami, Vancouver, Dubái, París, Londres, Milán y Roma.

¿Qué planes tiene a futuro?

Por el momento me estoy enfocando en seguir fortaleciendo mi marca en Honduras, pero ya me estoy preparando para poder distribuir mis diseños en varios países de Centroamérica, en los Estados Unidos y Europa.

Sigo en la lucha de convertirme en una persona de la cual Honduras se sienta orgullosa, y que el resto del mundo admire.