NOTICIOSAS

2 Mar, 2018 - 12:14 am

Por: Jacobo Goldstein

*** Sigue el éxodo de personas que formaron parte del entorno cercano de Donald Trump en la Casa Blanca. Durante los primeros 13 meses de gobierno del señor Trump ya es casi 20 el número de funcionarios que decidieron renunciar o que fueron despedidos. La más reciente ejecutiva en irse es Hope Hicks, que venía fungiendo como Jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca. Ella era gente de confianza de Mr. Trump pues estuvo al lado de él cuándo lanzó su candidatura presidencial, también después que fue electo y durante los primeros 13 meses y días que él ha venido gobernando este país.

*** Nuevamente, el presidente Trump ha estado atacando y a veces insultando al Secretario de Justicia, el exsenador Jeff Sessions, funcionario al que el mandatario no le perdona el hecho de que después de que él tomó posesión de su alto puesto decidió hacerse a un lado y no dirigir la investigación sobre si Rusia participó o no en las elecciones presidenciales del 2016. El que está ahora dirigiendo esa investigación es el subsecretario de justicia, Rod Rosenstein, que fue el que nombre a Robert Mueller como fiscal independiente para que dirija y maneje el espinoso tema del rol que jugó Rusia en los comicios norteamericanos.

*** Hablando de Rusia, el presidente Vladímir Putin anunció públicamente que su país ha fabricado un tipo de misil, al que le han puesto el nombre de SARMAT, que tiene la capacidad al ser lanzado de ir a dar a cualquier parte del globo terráqueo.

*** Por otra parte, el fiscal independiente Robert Mueller está indagando respecto a toda una serie de casos relacionados con Jared Kurshner, el yerno de Donald Trump, que funge como asesor presidencial. A Jared no se le ha concedido todavía el derecho de poder escuchar o tener en sus manos secretos de alto calibre, en lo que se le sigue investigando.

*** El Presidente de China, Xi Jinping, sigue acaparando más poder que nunca en su país, pues de ahora en adelante en cuanto a su reelección él ahora tiene el derecho de poder lanzarse tras la presidencia cuantas veces quiera.

*** Hace dos días, los alumnos de la Escuela Marjory Stoneman Douglas regresaron a sus clases, dos semanas después de la matanza que allí llevó a cabo Nicolás Cruz, a quien la Fiscalía estatal quiere llevar a juicio y probablemente pedirá la pena de muerte para este joven mentalmente descarriado que ya cumplió los 19 años. El historial de este sujeto muestra que pasó toda su vida en líos y con problemas mentales y emocionales. Ahora guarda prisión en lo que se preparan las autoridades para poder juzgarlo debidamente.

*** El presidente Trump se reunió en la Casa Blanca el miércoles de esta semana con legisladores de ambas Cámaras y de ambos partidos políticos. El mandatario trató con ellos por bastante tiempo, diciéndoles que no le tengan miedo a lo que piensa o diga la poderosa NRA, la Asociación Nacional del Rifle. El gobernante le dijo a senadores y congresistas que él está a favor de varias medidas que el congreso puede autorizar, incluyendo no permitir que jóvenes menores de 21 años puedan adquirir legalmente armas de fuego.

*** Son cuatro los equipos que mejor récord tienen de juegos ganados y perdidos de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional. Los Rockets de Houston llevan 48 victorias y 13 derrotas, Los Guerreros de Golden State cuentan con 48 ganes y 14 reveses. Los Raptors de Toronto muestran 43 victorias y 17 reveses mientras que los Celticsde Boston han triunfado en 44 encuentros y han perdido 19 veces.