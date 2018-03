PNFAS no es lugar seguro para la exprimera dama

El profesional del Derecho y exfiscal, Marlon Duarte, cuestionó que el Ministerio Público acusa a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, dado que ella no era funcionaria y solo los funcionarios malversan caudales públicos. En el caso de Rosa Elena ella no era funcionaria pública, el cargo de primera dama no existe en la legislación nacional, es más una figura protocolaria, aunque este despacho realice las obras sociales del gobierno de turno. “No se le podía tipificar el delito de lavado de activos en el entendido que si ya le dieron la calificación de malversación de caudales públicos, por el mismo hecho no le pueden dar la calificación de lavado de activos porque lo más lógico sería -y lo legal- que le aplicaran la figura penal de enriquecimiento ilícito, que son los delitos que comenten los funcionarios públicos cuando acrecientan su patrimonio de manera injustificada y no compatible con el dinero que ellos ganan, precisó. Expresó que “el lavado de activos lo cometen particulares que no manejan fondos del Estado, pero los que manejan fondos del Estado cometen malversación de caudales públicos y el enriquecimiento ilícito, por eso vemos raro que se apliquen estos delitos a ella”. Duarte explicó que en este caso, el TSC es el único que determina la presunción enriquecimiento ilícito y la malversación de caudales públicos. “Lo más lógico y legal es que le aplicarían la figura penal del enriquecimiento ilícito si fuera funcionaria pública”, dijo Duarte.