A Don Porfirio

Por: Benjamín Santos

Quiero ponerme en sus zapatos, expresidente. Soy padre de seis hijos y esposo de una mujer desde hace 51 años. Eso no significa que esté viejo. Hace 20 años dejé de cumplir años. Nos hemos visto pocas veces. La última fue cuando lo visité en su casa por recomendación del actual diputado “Licho” Ávila para cooperar en la elaboración de un documento. Se trataba de una declaración de principios desde la perspectiva del humanismo cristiano que creo conocer. Quiero destacar que no hemos sido amigos ni enemigos, pero sí conocidos. Oí por primera vez su nombre en la década del 70 del siglo pasado por sus actividades políticas en Olancho. Los compañeros olanchanos de la Democracia Cristiana nos traían noticias de su quehacer con los sectores rurales.

Después oí su nombre con más frecuencia cuando tuve oportunidad de conocer al alumno Cristian Bulnes y me dijo que era su hijo. Sé que murió después de una vida inquieta. Supe que estuvo en Alemania un corto tiempo y luego volvió a Honduras. Yo no he perdido ni un hijo, gracias a Dios, pero me imagino lo que duele, no importa la relación que en vida hayamos llevado, pero un hijo es un hijo. Por eso quiero ponerme en sus zapatos. Cuando usted fue presidente nunca tuvimos oportunidad de vernos. Conozco sus esfuerzos para reincorporar a Honduras a la comunidad internacional restableciendo sus relaciones internacionales después del desastre del 2009, por lo cual sigo responsabilizando a su paisano Zelaya por haberse empecinado en llevar a Honduras por el camino de Venezuela en cuyo objetivo persiste. Los países son distintos por mil razones y no se puede forzar a ninguno a seguir el camino de otro. Lo he escrito más en detalle y don “Mel” lo sabe, pero como dijo una vez una tía suya: “Melito” nunca ha sido responsable.

No puede alegrarme como hacen muchos, que usted haya perdido un hijo, cuando tiene otro pasando por una situación difícil. Nuevamente me pongo en sus zapatos como padre. Uno a veces no sabe ni puede saber en qué vueltas andan los hijos y como usted ha dicho: cada quien debe responder por sus acciones. Su hijo ha pedido perdón públicamente y Dios valora el arrepentimiento. Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama “Mis Prisiones” de Silvio Pellico en el cual alguien que fue prisionero por causas políticas cuenta sus 20 años en la cárcel y relata en detalle cómo hasta el estudio de las hormigas que visitaban su celda le servía para entretenerse y aprender cosas nuevas.

La captura y encarcelamiento de doña Rosa Bonilla, la exprimera dama, ha venido a sumarse a lo que ya hemos dicho. Seguramente don Porfirio ha repetido lo que dijo con respecto al hijo: “Quien debe algo que lo pague”. Sin embargo no hemos oído sus reacciones con respecto al hecho, que debe haberle afectado profundamente. Creo que todos sentimos lo mismo: desde el punto de vista humano, sentimos lo que le pasa a doña Rosa Bonilla, pero la lucha contra la corrupción no puede detenerse frente a nada ni nadie y alentamos a la autoridad a que siga sobre la base del respeto a la ley y al derecho de defensa como se ha dicho desde Casa Presidencial.

La gran pregunta en todo este problema es si el ex presidente Lobo supo lo que estaba pasando con su hijo y con su esposa. Algunos creenque sí por lo quedijo con respecto a la corrupción en el Seguro: que ya lo sabía, pero que no quiso afectar a su partido cuando se encontraba en plena campaña En este nuevo problema se han hecho muchas bromas por los medios al respecto. Si lo supo y no dijo lo convierte en encubridor, pero si nada supo está libre de responsabilidad. Pero aún si lo hubiera sabido, se podría comprender su actitud por tratarse de su familia. Las autoridades sabrán qué hay de cierto en uno u otro caso. El objetivo de este artículo no es ni ha sido entrar en detalle al análisis del caso. Solo he querido como dije ponerme en los zapatos del ex presidente, es decir comprender su situación y desear que esta situación le afecte personalmente lo menos posible. Hemos querido lamentar lo que le pasa y que este sea uno de los muchos casos que se presentarán si la persecución de la corrupción sigue su curso hasta que tendamos un país en el cual quienes ostenten el poder o participen de la administración pública aparten la tentación de apropiarse de lo ajeno.