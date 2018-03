Actores mirando al Óscar

Con la exclusión de James Franco, reciente ganador del Globo de Oro al mejor actor de comedia por su interpretación en ‘The Disaster Artist’, después de que varias actrices le hayan acusado por acoso y abusos sexuales, Gary Oldman, ganador del Globo de Oro al mejor actor de drama, se ha confirmado como favorito para alzarse con el Óscar por su magistral representación de Winston Churchill en ‘Darkest Hour’.

El británico tendrá como rivales a sus compatriotas Daniel Day-Lewis, único ganador de tres estatuillas como mejor actor y que, en esta ocasión, compite por ‘Phantom Thread’, y Daniel Kaluuya, protagonista de ‘Get Out’.

Denzel Washington, que cuenta en su haber con un Óscar al mejor actor y otro al mejor actor de reparto, está nominado ahora por ‘Roman J. Israel, Esq.’ y también tiene sus opciones el jovencísimo Timothée Chalamet, protagonista de la aclamada ‘Call Me By Your Name’.

En el año en el que las actrices y las mujeres del cine son protagonistas y no han dudado en denunciar las agresiones, los abusos y el machismo en la industria cinematográfica con las iniciativas ‘#MeToo’ y ‘Time’s Up’, las candidaturas de Denzel Washington y Daniel Kaluuya confirman en esta edición de los premios de la Academia el fin del tradicional dominio blanco entre los nominados.

LA GENERACIÓN DE ORO DEL CINE BRITÁNICO

Gary Oldman (1958) opta a la estatuilla dorada por segunda vez, después de que en 2012 fuera candidato por ‘Tinker Tailor Soldier Spy’, y esta vez lo hace como claro favorito tras meterse en la piel de uno de los grandes personajes de la historia británica, por el que el actor dice sentir verdadera admiración. “El mundo que hemos disfrutado en los últimos 70 años se debe a un solo hombre”, aseguró tras lograr el Globo de Oro.

Conocido por películas como ‘JKF’, ‘Dracula’, ‘The Fifth Element’, ‘Hannibal’ o la adaptación cinematográfica de la saga Harry Potter, en la que da vida al padrino del niño mago, también ha formado parte del elenco de la última trilogía de Batman y como director fue premiado con ‘Nil by Mouth’.

A lo largo de su carrera, Gary Oldman ha destacado por la versatilidad de sus personajes: desde la celebrada interpretación de Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, en ‘Sid and Nancy’ al comienzo de su carrera, a los memorables villanos a los que dio vida en la década de los 90 y con los que se hizo un nombre en Hollywood después de haber destacado en el Reino Unido.

El papel de Winston Churchill es el más premiado de la carrera del actor (es también candidato al BAFTA y ha ganado el premio del Sindicato de Actores), miembro de una generación excepcional de actores de origen birtánico en la que sobresale el nombre de Daniel Day-Lewis (1957), único actor ganador de tres premios Óscar como mejor actor, por ‘My left food’ (1989), ‘There Will Be Blood’ (2007) y ‘Lincoln’ (2012).

Candidato en otras dos ocasiones por ‘In the name of the father’ (1993) y ‘Gangs of New York’ (2002), la nominación de Day -Lewis por ‘Phantom Thread’ será la última de su brillante carrera ya que, según ha confirmado su agente, ha decidido retirarse del mundo del cine, poniendo punto final a una trayectoria reconocida, además de con tres premios de la Academia, con dos Globos de Oro, cuatro premios BAFTA y tres del Sindicato de Actores.

Caballero de la Orden del Imperio Británico desde 2014, la revista ‘Time’ reconoció como el “actor más grande del mundo’ gracias a su selecta filmografía y su capacidad para meterse en cada uno de los personajes que interpreta.

Un genio de la actuación aclamado por la crítica, la industria y el público, al que persigue cierta fama de excéntrico, precisamente por llevar “el método” al extremo.

EL MÁS NOMINADO

El actor que más veces ha optado al premio de Hollywood es Denzel Washington (1954), que con ‘Roman J. Israel Esq.’ ha recibido su sexta nominación como mejor actor, y además ha sido candidato en dos ocasiones como actor de reparto, habiendo logrado una estatuilla en cada categoría, la primera como secundario en ‘Glory’ (1989) y la segunda como protagonista de ‘Training Day’ (2001).

Aquel premio, en la 74ª ceremonia de entrega de los Óscar, le sirvió a Denzel Washington para pasar a la historia junto a Halle Berry, quien recibió el premio a la mejor actriz protagonista por ‘Monster’s Ball’.

El actor recibió su primera candidatura como protagonista por ‘Malcolm X’ (1992), se quedó el año pasado a las puertas de repetir galardón por ‘Fences’, después de haber sido nominado por ‘The Hurrican’ (1999) y ‘Flight’ (2012). Películas, junto a otras como ‘Philadelphia’ (1993), con las que se ha convertido en uno de los grandes actores estadounidenses de las últimas décadas, reconocido hace dos años con el premio Cecile B. de Mille por su trayectoria.

LOS DEBUTANTES

Recién cumplidos los 22, el neoyorquino Timothé Chalamet es uno de los actores del momento gracias a ‘Call Me By Your Name’, película por la que opta a la estatuilla y por la que ya fue nominado al Globo de Oro y también es candidato a dos premios BAFTA, como mejor actor y como estrella emergente después de un 2017 inmejorable.

La nueva promesa de Hollywood, no sólo es protagonista de una de las grandes cintas del año, candidata a mejor película, sino que también forma parte del elenco de ‘Lady Bird’, otra de las nominadas para el premio y ganadora del Globo de Oro a la mejor película musical o comedia.

Después de aparecer en las series ‘Law & Order’ (2009), ‘Royal Pains’ (2012) y ‘Homeland’ (2012), Timothée Chalamet debutó en el cine en 2014 con ‘Men, Women & Children’ e ‘Interstellar’.

El otro debutante en la carrera a los Óscar es el protagonista de ‘Get Out’, también candidata a la mejor película, por la que Daniel Kaluuya (1989) ha optado a los principales premios del año, debido a su papel en una cinta de terror que tiene una fuerte carga social, y que con un presupuesto modesto se ha convertido en una de las producciones más destacadas del año.

Samuel L. Jackson criticó la elección de Kaluuya para la película por no ser norteamericano y no haber vivido el conflicto racial con la misma intensidad, y el joven actor no dudó en responderle en la revista ´GQ`: “Estoy resentido por tener que demostrar que soy negro. Hay gente que me dice ‘eres demasiado negro´. Después viajo a Estados Unidos y me dicen que no soy demasiado negro”.

Con una prolífica carrera televisiva, antes de protagonizar ‘Get Out’ Kaluuya era conocido por su aparición en el segundo capítulo de la serie ‘Black Mirror’.

Por Miriam Soto.

EFE/REPORTAJES