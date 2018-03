Benefician a joven no vidente con una casa

Lizeth es una joven no vidente que de manera valiente e inesperada tomó la palabra hoy en el conversatorio del programa Mejores Familias, en la comunidad de Monte Redondo (Francisco Morazán), y le dijo al presidente Juan Orlando Hernández: “necesito tener mi casa para mis dos hijas”.

El mandatario le respondió: “tendrá su casita para usted y sus dos hijas”.

Lizeth María Barahona Fonseca, de 43 años, padece de diabetes y de ceguera, y es una madre soltera de dos hermosas niñas: Maylin, de 9 años, y Valeria Duarte Barahona (6).

La joven madre, además, señaló durante la conversación con Hernández: “presidente, yo estoy como Lázaro (personaje de la Biblia que no tenía vista, pero luego fue sanado por Jesús). No puedo ver, quiero trabajar, quiero tener una vivienda para mis dos niñas y les quiero dar educación y no puedo”.

Inmediatamente, el gobernante expresó con voz fuerte “usted tendrá su casa y vamos a ayudarle con la educación de sus dos hijas”.

Luego intervino la primera dama, Ana García de Hernández: “Lizeth usted no está como Lázaro; usted estará bien, nosotros le atenderemos con su salud, para revisar el estado de sus ojos. No la vamos a dejar sola”.

“Esto es Mejores Familias, esto es Vida Mejor”, resaltó García de Hernández, y añadió que “casos como el de doña Lizeth son los que hacen crecer estos programas, porque cambiamos vidas”.

Mejores Familias, la puerta de Vida Mejor

Durante el diálogo sostenido con los Guías de Familia y personal técnico de Mejores Familias, la pareja presidencial manifestó que “Mejores Familias es la puerta directa de Vida Mejor”.

Hernández señaló la importancia de que los obreros de Mejores Familias continúen con su incansable labor de llevar capacitaciones sobre autoestima, valores morales y espirituales, sexualidad, salud, gastronomía, aseo personal y hasta manualidades para recobrar la importancia de la mujer en los hogares.

Asimismo, alentó a que Mejores Familias llegue hasta el último hogar de Monte Redondo y las comunidades cercanas con el fin de que luego se pueda llevar el programa Vida Mejor para cambiar el estado físico y social de cada núcleo familiar.

El titular del Ejecutivo indicó que Banca Solidaria llegará a esta localidad para financiar los pequeños y medianos emprendimientos de los pobladores, así como también exhortó a que produzcan alimentos de manera masiva para abastecer los mercados de la capital.

“Tenemos el capital para apoyarles en la producción, pues queremos que el programa Del Campo a la Mesa llegue a las ciudades con productos de calidad a bajos costos”, puntualizó.

Palabra de beneficiarias

Silvia Banegas, beneficiaria de Mejores Familias: “se nos ha ayudado bastante. Hoy tengo un hogar digno, con piso de cemento, techo de lámina, ecofogón, filtro de agua, pila y letrina. Mejores Familias me ha recuperado la autoestima”.

Gisela Escoto, beneficiaria de Mejores Familias: “Las capacitaciones me han ayudado a tener una mejor salud para mí y mis hijos. Nos ayuda para prevenir los embarazos a nuestras adolescentes”.

Alma López, beneficiaria de Mejores Familias: “Esto es una gran cosa; se han preocupado para que nosotros los pobres vivamos dignamente. Hemos aprendido a conocer nuestro cuerpo por dentro y fuera y a cuidar de nuestra salud”.

¿Qué es Mejores Familias?

Es un programa que busca reducir los indicadores de pobreza, enfocándose en lograr un cambio en la vida de las personas; que las mujeres sean capaces de buscar su propio bienestar, que tengan un cambio de actitud en sus familias, que practiquen la seguridad alimentaria y la salud preventiva.

El dato

-17,460 mujeres participan de Mejores Familias en la parte nororiental de la capital.

– Cuentan con la asistencia de 93 técnicos.