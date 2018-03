Berlusconi “reflexiona” antes del voto con un baño de masas en Nápoles

El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, decidió hoy visitar la ciudad italiana de Nápoles (sur) para hacer turismo y ya de paso darse un baño de masas, en plena jornada de reflexión antes de los comicios generales de este domingo.

No ha sido el único que ha interpretado este día a su manera: también el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, su socio en la coalición de derechas para las generales, ha aprovechado el sábado para pedir el voto en las redes sociales.

“Jornada de relax por las calles del centro de Nápoles junto a Francesca”, ha escrito el ex-Cavaliere en un mensaje en Twitter, donde ha agradecido la acogida que ha recibido por parte de los napolitanos.

Junto al mensaje, Berlusconi ha publicado un vídeo breve en el que se oyen gritos a favor de apoyar a su partido, Forza Italia, en los comicios de mañana y en el que el tres veces primer ministro italiano pasea por las calles napolitanas rodeado de gente.

A Nápoles ha ido junto a su pareja, Francesca Pascale, de 32 años, 49 años más joven que él.

En su estancia en la ciudad, Berlusconi ha visitado el Museo Cappella Sansevero, uno de los más importantes de Nápoles, situado en pleno centro histórico, y se ha tomado fotografías con curiosos y simpatizantes que se han acercado al lugar.

“Quería visitar el Cristo Velado (en esta capilla) desde hace 24 años y finalmente lo he hecho. Me ha gustado mucho y quiero volver, ya que no he visto la cripta”, ha dicho Berlusconi a los medios a su salida.

Además, ha conversado con los napolitanos que en ese momento le aguardaban en la calle y les ha elogiado por “los tesoros de arte” que tienen en su ciudad y de los que, en su opinión, deben “estar orgullosísimos”.

El líder de Forza Italia ha visitado después varias tiendas de belenes de Nápoles, ciudad conocida precisamente por la belleza de estas figuras y la precisión de sus acabados, ha recibido diversos regalos y ha almorzado en un hotel cercano.

El viaje de Berlusconi a Nápoles era prometedor. Ya desde primera hora de la mañana, el magnate publicaba varias fotos tomadas en el tren, leyendo la prensa.

“En dirección a Nápoles, hojeando la prensa de hoy”, escribía en un mensaje que iba acompañado de una fotografía de él, hablando por teléfono y sosteniendo “Il Giornale”, mientras que en la mesa tenía otros tantos diarios.

“En el tren en dirección a Nápoles releo mi entrevista concedida esta semana al semanario ‘Chi’ (una de las revistas de corazón del grupo Mondadori, propiedad de la familia Berlusconi). He hablado de mi familia, mi fortaleza y mi refugio seguro, y de mis proyectos para Italia. ¡No os lo perdáis!”, escribía en un segundo mensaje, en el que aparecía sosteniendo la revista estratégicamente inclinada para que la cámara captara la portada.

Su partido, Forza Italia, también ha pedido el voto durante todo el día en la red social de Twitter, con vídeos promocionales y entrevistas, lo mismo que ha hecho uno de sus socios en la coalición conservadora, Matteo Salvini, de la Liga Norte.

Haciendo gala de la sutileza, Salvini ha publicado un mensaje con la frase “¿Mañana qué hacéis desde las 07.00 hasta las 23.00?”, horas en las que permanecerán abiertos los colegios electorales, y debajo una foto con el símbolo de su partido y una cruz, con la que los electores expresarán mañana sus preferencias en las papeletas.

También ha colgado un vídeo con imágenes de sus actos electorales y lo acompaña con un mensaje en el que dice haberse empapado de los problemas de la gente durante la campaña electoral.

Parece que en Italia no todos han comprendido el significado de la jornada de reflexión o, como se conoce en el país, día de “silencio electoral”. EFE