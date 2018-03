Cafeteando

REUNIÓN EN Miami de Concacaf, con todas las Asociaciones (41) miembros del organismo regional en la que se darán a conocer detalles de las competencias venideras a nivel de clubes y selecciones. El evento se realizará el miércoles, 7 de marzo.

POR HONDURAS SE supone viajan el presidente de la Comisión Normalizadora, Jorge Salomón, y el secretario José Mejía. Creo que siendo la Liga Profesional la que maneja el balompié a ese nivel, deberían ser invitados algunos de sus dirigentes, ya que lo que en esa reunión se discuta o apruebe tiene relación directa con esa institución.

DEBIDO A ESAS situaciones es que nuestro balompié anda tirado de los cabellos, pues los dirigentes que tienen en sus espaldas la responsabilidad de mantener con vida el fútbol, no son tomados en cuenta.

SE ENTIENDE QUE la Comisión Normalizadora finalizará más temprano que tarde y deberán dejar los cargos. Siendo justos su labor no se ha visto, es más lo que más deseaba la afición, estar en Rusia 2018, no llegó por no haber impuesto criterios al seleccionador Jorge Luis Pinto, que nos mandó de cabeza a la descalificación, por perder puntos de local, que pesaron al final.

ESA COMISIÓN NORMALIZADORA que encabeza Jorge Salomón debe tomar en cuenta a la profesional, sin esta liga las selecciones nacionales no tendrían de dónde sacar jugadores calificados. Este tipo de situaciones no son nuevas, siempre se ha tenido en el Comité Ejecutivo de Fenafuth un mal trato para con la profesional.

EN COSTA RICA del dinero que les adelanto la FIFA, tres millones de dólares, por estar en el mundial Rusia 2018, al fútbol de primera división le entregaron el 54 por ciento, porcentajes menores para las otras categorías.

NADIE ENTIENDE el porqué acá en Honduras, de los dineros de FIFA por haber estado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, las cantidades entregadas por Fenafuth da hasta pena conocerlas.

ESOS DINEROS se gastaron a manos llenas, para quedar bien con quienes no les ha costado un dólar el fútbol, pero fueron amigos de quienes estaban al frente del organismo. Son quienes están, ahora, a la espera de sus sentencias en los Estados Unidos por el llamado “FIFA Gate”.

MOTAGUA SE QUEDÓ a la vera del camino rumbo a la siguiente fase de la eliminatoria de la Concachampions, los campeones hondureños cuando ganan los títulos, si saben que van a participar en torneos oficiales de Concacaf deberían prepararse adecuadamente, contratando jugadores que hagan la diferencia y poder hacer frente a los adversarios de Norte América: Estados Unidos y México.

NO SE SI FUE CONCACAF o Motagua quien pidió jugar fuera de Tegucigalpa y hacer de local en un estadio de Estados Unidos. En el Nacional la taquilla pudo ser de varios millones de lempiras, más la posibilidad de ganar los tres puntos. En el campo de los Xolos, de Tijuana, Motagua realizó un buen partido, pero no le ajustó el empate, 1-1, en el partido de ida el resultado 0-1, beneficio a los mexicanos.

RED BULL DEJÓ en el camino al Olimpia, partido jugado en New Jersey, la clasificación es para los neoyorkinos, al acumular cuatro puntos, un empate y un gane. Jugó como nunca y perdió como siempre, el equipo hondureño, que buscará el título, al igual que Motagua para seguir en las competencias, a la que asistirá el Real España como campeón del torneo de Apertura.

EL LICENCIAMIENTO de los equipos está asomando a las puertas de los clubes, para el 10 de abril, pues los estados financieros auditados deberán estar en poder del representante de Concacaf que lleva ese control en Honduras.

LAS PENALIDADES por no cumplir, con el requisito pasan por las multas y pérdidas de puntos. Hay dos equipos en serios problemas ya que no les ha interesado cumplir con los plazos. La pérdida de puntos podría significar en las actuales circunstancias hasta el descenso para alguno de ellos.

A PROPÓSITO, GUATEMALA está “hule” con la FIFA, ya que no le validó sus nuevos estatutos y es que hay una lucha por el control del fútbol, ya que los clubes creen que la federación no llena a cabalidad lo que ellos esperan de quienes les dirigen. Muchos cuestionamientos son porque se considera que a los federativos no les cuesta un quetzal el fútbol. Por acá las quejas han sido las mismas, no de ahora, sino de muchos años atrás. Guatemala desde octubre del 2016 está suspendida por FIFA y no acomoda sus estatutos a la norma del máximo organismo podría sufrir una desafiliación definitiva.

LOS JUEGOS DE LA Profesional: Real España- Honduras, Platense-Vida, Real Sociedad-Motagua. UPNFM-Marathón y Olimpia-Juticalpa.

CAFÉ CALIENTE.- ¿ Hasta cuándo los equipos hondureños le pondrán interés a los torneos de Concacaf? Jesus29646@yahoo.com