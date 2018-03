Por: Anna Acosta de Zelaya

Hace mucho emprendimos el camino a Somalia, rumbo a convertirnos en el país más corrupto del mundo. Las coimas y sobornos son un trámite más en la gestión pública, “tener cuello” es el eufemismo para tráfico de influencias y los escándalos de enriquecimiento ilícito solo levantan cejas. Indudablemente, la corrupción se ha naturalizado en Honduras pero la voracidad y el cinismo de los últimos gobiernos nos han empujado a un abismo de descomposición y pillaje jamás visto. Hemos caído hondo como caballo desbocado, en picada y sin freno.

El último informe del CNA nos ha dejado, además de atónitos, asqueados. No porque sorprenda la descarada ambición de los funcionarios señalados, sino por el entramado criminal que han montado y la maraña que tejen con los hilos estatales. Indigna la pericia con que blindan su red corrupta, ya no sacan el dinero en carretillas, ya no conspiran en secreto, ahora saquean con descaro a través de “ampliaciones presupuestarias, decretos de emergencia, comisiones de verificación y fe de erratas”. Repugna saber que las incontables líneas de investigación se empolvan sobre escritorios mientras estas mafias gobiernan tranquilas en un mar de impunidad. Nos han llevado al hartazgo, los ciudadanos comunes sentimos rabia, impotencia y otros, desidia. La corrupción en Honduras corroe hasta el tuétano pudriendo todo a su paso porque no tiene límites, banderas ni respeto.

¿Cuándo perdimos el rumbo y sobretodo, el valor? ¿Cómo dejamos que delincuentes secuestraran partidos políticos, que la empresa privada se coludiera con ellos, que las iglesias callaran y los políticos negociaran la democracia? Honduras, no hay duda, está cambiando… antes el prestigio se ganaba a pulso con integridad y compromiso, la reputación se cultivaba y el éxito era un trayecto cuesta arriba, difícil, lento pero que aseguraba satisfacción y respeto. Hoy se aplaude la deshonestidad, el dinero fácil y mal habido, al funcionario “vivo” que hace poco pero sale rico. Los buenos, a pesar que somos muchos callamos, toleramos abusos, bajamos la mirada.

La corrupción le quita más al que menos tiene porque profundiza la desigualdad y atrofia el desarrollo. Pero sobretodo, el latrocinio arrebata la esperanza en el futuro y la confianza en nuestras instituciones. La podredumbre que el CNA y la MACCIH han desnudado, debe marcar un antes y un después, ser un punto de inflexión para todos los que verdaderamente queremos Honduras y no concebimos una vida lejos. Honduras es de los que trabajamos honradamente, respetamos la ley, la hacemos crecer, los que día a día hacemos patria. Para los corruptos, ni amnistías ni perdón, exigimos castigos severos, sentencias ejemplares, encierro o extradición, que la justicia les caiga sin miramientos, así como ellos nos han empobrecido sin piedad. Y de la sociedad que reciban repudio sin tregua, no podemos vivir en francachelas con quienes nos despojan de lo nuestro. El que hoy guarda silencio, o es cómplice o su país le da igual.