Cuando José Reyes, mató al subcomandante

Campeños en Coyoles Central, 1939. Juan Martínez y Mercedes Bardales de Martínez posan frente al barracón en donde residen días después de su boda en Olanchito celebrada en octubre de 1939

Juan Ramón Martínez.



Era un día de pago. Fue en Campo Rojo, cerca de las oficinas de la Finca La Jigua, –municipio de Arenal, Yoro– una plantación de bananos de alta productividad. Le gente estaba reunido alrededor del carro pagador estacionado justo al lado, muy cerca del comisariato de la Standard Fruit Co. La bananera pagaba los salarios de sus peones. Y en el mar de sombrillas de colores, con las que las mujeres se cubrían del sol inclemente de abril de 1954, destacaban los hombres armados de fusiles, los vendedores de aguardiente clandestino, los chiviadores que habían organizado sus meses de juego donde los peones comprometían el salario del mes en procura del albur salvador. Todo bajo la cómplice mirada de los “cabo comisarios”, los jefes expedicionarios y los jueces de la cercana cabecera municipal. Discretamente, además, transitan entre todos, las prostitutas venidas de lejos y que por un lempira, permitían una mecánica penetración en sus vaginas maltratadas por el uso continuado, pues viajaban de campo en campo, cada día de pago, y que tiradas sobre una lona, con las piernas abiertas en la orilla de la finca cultivada de bananos, apuran a los campeños a que eyacularan rápido porque las filas tenían, en algunos casos, más de veinte hombre ansiosos ; los vendedores de cerveza y refresco que competían con el Comisariato de la Frutera, las ansiosas mujeres que habían llegado a cobrar la comida del mes, el lavado y planchado de ropa de los solteros, y las vendedoras de lotería “apuntada” que ofrecían los números ganadores. El murmullo de las voces descontroladas, se escuchaba más allá del rio, El Yaguala que discurre, perezoso por los alrededores, al encuentro del Aguán, que llevara sus aguas al mar.

David Oliva, tenía 27 años, de tez blanca, con un pantalón de dril café y una camisa blanca, en la cual destacaba, en el cuello, un pañuelo obrero de color rojo. Colocado allí para evitar que se ensuciara la camisa y para mostrar su afiliación política. Es liberal. Es un hombre de suave carácter, educado y de buenas maneras que ha llegado de Nacaome al “dorado bananero” en procura de fortuna. Viéndolo fijamente, se le nota un bulto en el lado derecho de la cintura. “Era una pistola 38”, –confiesa 63 años después, cuando ya ha cumplido noventa años de edad — “que cargo camiseada” ¿Y usted no era liberal?, le digo; y en ese tiempo los liberales no podían portar armas. “Pues la andaba escondida”. Oliva, pagó sus deudas, compró cuatro cervezas que bebe apuradamente. Un poco alegre, camino a la Jigua, siente el deseo de disparar. Saca la pistola y hace cuatro disparos al aire. ¿No dijo viva el Partido Liberal? “No, solo hice los cuatro disparos”. Inmediatamente le informaron al comandante de Teguajal, Anastacio Reyes, que un poco tiempo después, lo espera en la calle principal del campamento en donde viven los trabajadores de la Jigua y sus familiares. “Yo llego con su papá”, me dice. Son un poco más allá de las cuatro de la tarde. “Anastacio Reyes, se me acerca, me toma del pelo con la mano izquierda, mientras en la derecha, veo la cuarenta y cinco que, por reglamento, entonces usaba la autoridad. Yo echo mano de la mía; pero él me golpea y me derriba”. “Recuerdo que solo tengo dos proyectiles y que nada puedo hacer”. “Me levanta del suelo, me arrebata la pistola y me amarra, como garrobo, las manos por detrás y con la punta del mecate, une mis pies y me introduce en la cocina de su mamá, doña Mencha”. Mientras tanto Francisco Grádiz protestó en público por lo que la autoridad me ha hecho. Cree que no lo han oído y se va para su cuarto. Antes de llegar, sin esperar el ataque, Anastacio Reyes – que le molestaban las murmuraciones – lo agrede, lo derriba y empieza darle de patadas. José Reyes, el capitán de finca, responsable por la entrega las tareas diarias, que para tal fin revisa y reporta los resultados de todos, se disgusta y con la 45 en la mano, le reclama a Anastacio Reyes. “Dejá al hombre, no lo maltrates, no está haciendo nada malo”. “Y a vos quien te ha pedido opinión”. Giró el cuerpo y le disparó a José Reyes, perforándole el pulmón derecho. Este al sentirse herido, le respondió, disparándole nueve proyectiles que le bajan, en flores de sangre viva, al comandante de Teguajal, desde la frente hasta el centro del pecho. Cae como un muñeco de trapo, sin vida. El soldado que le acompaña, le disparó a José Reyes. Le impacta entre la lengua y la laringe. Los campeños, salen con sus machetes a participar en la pelea. El soldado, cuyo nombre no recuerdo, le cuento a David Oliva, “tira el fusil y sale corriendo en dirección a la “pesa”. No. Eso no lo vi, responde. Estaba amarrado en la cocina de su casa, recuerda. Yo sí lo recuerdo, le cuento, porque estábamos en las últimas gradas del barracón donde vivíamos, con mis hermanos “Pepe”, Vany y “Toñita”, viendo el espectáculo sangriento. “Yo estoy mientras tanto, soltándome de las amarras”, — recuerda David Oliva, rodeado de sus hijos, todos mayores, mientras a sus espaldas un grupo de mujeres, prepara comidas para los que hemos llegado a visitarlo a su casa en la aldea Juncal, Olanchito, para que nos recree la historia que fue el primer acto violento, que vieron los ojos desmesurados de una infancia inicial, cada día más lejana.

“Me suelto y me uno al grupo que rodea a José Reyes, que herido, camina en dirección al barracón de Juan Martínez, su padre, buscando protección”. Al llegar, sacaron de alguna parte un albardón, sobre el cual lo acuestan adolorido, vomitando sangre. No podía hablar. El balazo le afecto, para toda la vida, la lengua. Nunca jamás volverá a hablar como antes. Sera verbalmente un invalido. Pero no lo sabe. Y posiblemente, tampoco le interesa. “Con la pistola en la mano, sin que nadie intente quitársela, trató mecánicamente, de cargar el cargador de la 45, nuevamente. Apenas introduce un par de proyectiles, nada más”. Varios lo tomaron de las axilas y lo recostaron sobre el albardón indiferente. La pistola, todavía tibia, se le resbaló de la mano, sin fuerza para retenerla. Entró en una somnolencia que lo alejó de los terribles dolores del pecho y la garganta.

Lo rodearon los adultos preocupados; las mujeres que rezan en vos baja sus oraciones, y los niños curiosos, tratamos de entender lo que ha ocurrido. La noche cae de bruces, de golpe, sobre aquella comunidad escogida al azar, por la tragedia. Un campeño se encaminó a las oficinas de la Jigua, situadas a tres kilómetros de distancia, a pedir un motocarro en el cual trasladar al herido a Coyoles Central o a la Ceiba. La oscuridad empezó a imponer sus sombras y la temperatura a bajar levemente. Mientras tanto, a unos cincuenta metros de distancia, solo, el cadáver de Anastacio Reyes, sobre el polvo, empezó a atraer las primeras ávidas moscas, ansiosas de sangre nueva. Yacía en un silencio cerrado, en un suelo seco, batido por una suave brisa. Una mujer piadosa, Carmela Trejo, le cubrió la cara con una toalla que trajo apresuradamente. La brisa se ha detenido; la soledad impuesto sus voluntades. Es la muerte. Nadie lo rodea; ninguno, fuera de Carmela Trejo, que lo ve a pocos pasos, se interesa por él. Estaba caído, ridículamente doblado, con la cara sobre la tierra. Del lado derecho de la nariz, mana un hilillo de sangre que comienza a coagularse. A unos centímetros, la inútil pistola 45 con la que perdió la partida y la vida ante el salvadoreño José Reyes, capitán de finca de La Jigua, en el municipio de Arenal, departamento de Yoro. Al cual creyó antes de morir, que había matado.

Toda la gente de la Jigua se encerró al oír los primeros disparos. Solo en el pesado silencio que le sigue, se atreven a salir. Unos se acercan a donde esta caído José Reyes, al cual rodean con afecto. Mientras tanto, Juana Turcios, con quien hacia vida marital David Oliva, subió a sus cuatro hijos al cielo raso, en donde les ordena permanecer en silencio. Allí, en la obscuridad se apretujan Juan Ramón, Genaro, Wilfredo hijastros de Oliva, engendrados por Francisca Turcios con Juan Valdéz de Esquípulas del Norte y los que ya tiene con David. Este al soltarse de los mecates, corre al cuarto en donde vive con su familia; a los mayores los consuela, le da instrucciones a Pancha Turcios y a los más pequeños, le toca la cabeza. Después, salió y se agregó al grupo que rodeaba a José Reyes, entre los que destacaban Juan Martínez, Gregorio Corleto, Marcial Hernández, Francisco Grádiz, Arturo Puerto, Rogelio Umanzor, René Figueroa, Manolion Trejo, Teófilo Flores y otros más.

La noticia de la muerte de Anastacio Reyes, conmocionó a la aldea de Teguajal, situada a dos kilómetros y medio de la Jigua. E inmediatamente, soldados iracundos– subordinado suyos–, parientes acongojados, mujeres apenadas y hombres que quieren cobrarse venganza de los campeños, se encaminaron en silencio, sin encender los focos, por caminos conocidos, unos por la línea férrea y otros por las divisiones de las plantaciones. Apurados, subieron una pequeña cuesta y con sus focos encendidos, se dirigieron a uno de los patios del barracón donde vive Juan Martínez, en el cual yacía herido José Reyes. Al que algunos armados de pistolas y machetes, tenían el plan de quitarle la vida. “Allá vienen” dice alguien. Y los campeños, que saben que en algún momento llegarán, empuñaron sus machetes y algunos revisan sus pistolas, sin portación legal, porque la mayoría eran liberales y ese derecho les estaba vedado; para estar listos a lo que sea, dice uno de ellos. Sabían que habría muchos muertos. “De ellos y de nosotros”, dice “Pancho” Grádiz.

Llegaron sudorosos. Rodearon el círculo que protege a José Reyes, inconsciente tirado en el suelo. Trataron de romper el círculo; pero los campeños amigos de José Reyes, se opusieron con el rostro desfigurado por el disgusto. Forcejearon e intercambiaron bruscas imprecaciones. “Así no se matan los hombres”. “Esto no se quedará así”. Tienen que pagar lo que han hecho”. “Es sangre con sangre”, dijo Juan Mejía, medio hermano de Anastacio Reyes, “que se arreglará esto”. Se llevó la mano a la cintura en ánimo de sacar una pistola. “Déjennos pasar para terminar a este asesino” dice alguien. Marcial Hernández, salvadoreño y capitán de finca, se les enfrenta. En la cintura porta una 32-20 “pavón blanco”, habló con energía: “Usted no tocarán a José. El que lo intente aquí se queda muerto”, dijo casi gritando. “Se han enfrentado, como hombres; y “Tacho” se llevó lo peor”, concluye, mientras en la mano derecha, tenía, montada, la pistola reluciente. Retrocedieron. Y se callaron. La mitad, se apartaron, en dirección en donde estaba caído Anastacio Reyes, subcomandante de la guarnición de Teguajal. Lo levantaron, recogen la inútil pistola de reglamento, y en una hamaca improvisada que cuelga de un madero largo, lo cargaron. La hamaca de tela, se tiñó de sangre. Se dirigieron en silencio hacia Teguajal. Mujeres llorosas, se lamentaban en la obscuridad de la finca de bananos. Otras fueron rezando padres nuestros y avemarías.

Unos minutos después, llegó al grupo que para entonces está iluminado por candiles y una hoguera que alimentan las mujeres con maderos secos que traen de sus casas, Juan Ruiz, el Comandante Local de Teguajal. Trató de interrogar a los campeños que serios, rodean el cuerpo sangrante de José Reyes. “Quienes son los responsables de la muerte de Tacho”, preguntó. Nadie le responde. Vuelve a peguntar. “Aquí no hay responsables, le dijo Marcial Hernández; fue una pelea entre José Reyes y “Tacho”. José lo mató, eso es todo”. ¿Y por qué me respondes con tanta arrogancia? ¿Quién te crees que sos vos, hombre?, le dijo con aplomada autoridad, Juan Ruiz. Soy un hombre, amigo de Jose, nada mas. “Entonces vos son cómplice de esta muerte”. “Aquí nadie es cómplice”. “Se han enfrentado y uno mató al otro, nada más”. “Vos sos un malcriado”. Usted es el que nos falta el respeto. “Date por preso, entregá el arma”. “Amárrenlo”, le ordenó a los tres soldados que lo acompañaban. Con destreza, los amarran. Se lo llevan. La oscuridad engulle sus figuras, solo dejando atrás el ruido de los casos de los caballos sobre la tierra dura. Tiempo después, supimos nosotros, los niños intercambiando información, que lo llevaron a Yoro, el temido penal de la cabecera departamental, en donde cerca de un año purgó condena, por haberle levantado la voz a la autoridad, ser liberal y portar arma sin el permiso correspondiente. José Reyes, sobrevivió a los balazos recibidos. Lo llevaron al Hospital de Ceiba en donde le operaron y le salvaron la vida. Murió, años después, de muerte natural, en los campos de la zona de Isleta. En nosotros, solo quedó la historia, que sobrevivirá al paso de los años, – cargada de dudas e impresiciones – hasta que una tarde de septiembre de 2017, David Oliva, precisa los hechos, los nombres olvidados y las sensaciones que experimentamos, cuando niños, fuimos testigos de la muerte de Anastacio Reyes, a manos del salvadoreño, José Reyes, popular y querido capitán de finca de la Jigua, en donde vivíamos con nuestros padres, Juan y Mercedes de Martínez, doña “Mencha”.

Tegucigalpa, Septiembre de 2017