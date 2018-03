ENCARRILADOS

A escasos meses de la práctica de comicios generales en México, el candidato opositor de izquierda lidera las encuestas de opinión pública. Una de ellas le da un amplio margen: 38.3 AMLO (MORENA, PT, PES), 12.5 Anaya (PAN, PRD, MC), 10.35 Meade (PRI, PVEN, PANAL). En otra la diferencia es más estrecha. AMLO 27.1%, Anaya 22.3% y Meade 18%. La esperanza del partido de gobierno, hoy que su candidato se sitúa en un tercer lugar es que se desplome el candidato del PAN, algo que hasta el momento no pareciera vaya a ocurrir. Más bien este crece. Si la carrera por el segundo y el tercer lugar persiste, dividiéndose esas coaliciones una buena parte del electorado, improbable que alguno de ellos alcance al que puntea en la actualidad. Como sucedió en los Estados Unidos y está ocurriendo en varios países latinoamericanos, el sentimiento antisistema cada día cobra más fuerza dentro de la sociedad.

Mucho del sentimiento en la población mexicana es antisistema. Así que de no ocurrir algún sorpresivo fenómeno que cambie radicalmente la carrera, los vientos que soplan no son favorables al oficialismo. Las elecciones presidenciales anticipan ser un evento antigobierno en función de un público desencantado con el partido de gobierno y enojado por la percepción de corrupción y el bajo desempeño económico. Aparte de lo anterior la polémica con Trump por la construcción del infame muro fronterizo será un asunto de orgullo nacional que tendrá influencia en la campaña. En Brasil el expresidente Lula se perfila como el favorito. De ganar, sería el retorno al poder del líder del Partido de los Trabajadores. Solo que fue condenado por la justicia a doce años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero y enfrenta otras seis causas judiciales que podrían inhabilitarlo como candidato. En Venezuela –nadando contracorriente de la tímida comunidad internacional que no ha podido hacer nada para atajar el continuismo– repetirá la autocracia. Las elecciones anticipadas convocadas por la Constituyente agarró a la oposición bifurcada y con los calzones en la mano. Los contendientes de peso están fuera de combate, uno de ellos con arresto domiciliario y al otro le encaramaron un proceso judicial que lo inhabilita. El MUD se retiró del diálogo mediado por los “ocho con yo” porque no logró ni las mínimas concesiones en la mesa de negociación.

Exigían elecciones observadas, habilitación de los candidatos proscritos y cambio del calendario electoral. Como la autocracia no quiere ir sola a la contienda –sería un escenario demasiado obvio sumado al obediente Tribunal Electoral que cuenta los votos a gusto del oficialismo– consiguió un “útil opositor” que ha inscrito su candidatura dizque para salvar a Venezuela, aunque nadie duda que se trata de salvar a Nicolás. Necesita un débil opositor que entre a la contienda a legitimar el proceso. Ah, no hay que olvidarse de Bolivia. Evo perdió la consulta popular que prohibió la reelección, pero con un poder judicial afín le dio vuelta a la decisión del soberano. Ya es candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Así que allí tienen 4 países encarrilados con elecciones en el cercano futuro.