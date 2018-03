Lobo Sosa: “Esos famosos 12 no son 12, son siete… cinco devolvió a la Casa Presidencial”

TRAS LA EXPULSIÓN DE PEPE: “Nos sentimos atropellados”

El apoderado Legal de la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, Julio Ramírez, lamentó que no le permitieran estar durante la realización de la audiencia inicial al expresidente Porfirio Lobo Sosa. A su criterio, “las audiencias iniciales, son públicas y en este momento nos sentimos atropellados, porque la presencia del esposo de la señora Rosa Elena Bonilla no se le quiere permitir estar en la audiencia”. “Me parece que es un sistema donde no estamos aplicando el derecho, como debe ser y el debido proceso como corresponde y es importante que la opinión pública sepa, que no se están cumpliendo las normas mínimas del juicio y eso es algo lesivo al sistema del debido proceso y de la justicia en cualquier país del mundo”, dijo. “Si hay igualdad para otras personas, no hay justificación, es el esposo de ella y aquí no es cuestión de lo que fue en algún momento del 2010- 2014 y obviamente es una grosería”, comentó.

ROSA HELENA DE MARTÍNEZ: “No hay fundamento jurídico para expulsar al esposo de la imputada”

“Parte de los principios constitucionales que rigen el proceso penal es la publicidad del acto, no es solo para las partes sino a todos las personas que puedan ingresar a las audiencias. No hay fundamento jurídico para que expulsar al señor Porfirio Lobo Sosa, esposo de nuestra clienta”, expresó la defensora de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, Rosa Helena de Martínez. “El esposo de la imputada tiene el derecho de permanecer dentro de la sala y a ser parte de la publicidad, pero sin fundamento jurídico alguno, fue expulsado de la sala, por la juez, sin saber nosotros porque razón lo hizo”. “Él tenía todo el derecho de estar adentro, la expulsión se dio de manera irregular, tenía el derecho por ser el esposo, en primer lugar, y, en segundo, por ser parte del acto procesal que permite que unas personas puedan estar en la sala”, indicó. “(La jueza) No alegó ninguna circunstancia jurídica posible para la expulsión solo dijo que a criterio de ella no estaba legitimado él dentro de la sala, acción que no compartimos. Se violentaron los derechos humanos, constitucionales y procedimentales, el proceso penal se rige bajo la norma de la publicidad del acto”, defendió. “Nosotros solicitamos que esta violación del principio constitucional constar en el acta para hacer ejercer los derechos constitucionales con posterioridad”, señaló. El Código procesal penal en su artículo 308 detalla que los juicios y las audiencias son públicas y la única manera para restringir la publicidad es por asuntos de intimidad, de seguridad y otros que establece la misma norma.

RAÚL SUAZO BARILLAS: “Es lamentable que jueza no justifique la expulsión del expresidente Lobo”