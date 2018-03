“Figura” Medina busca triunfar en Nicaragua

Medina, un técnico joven que ya tuvo experiencia en primera catracha con el Real Sociedad de Tocoa.

Por: Geovanni Gómez.



Héctor Orlando Medina Díaz, exguardameta, expreparador de porteros y ahora entrenador, no es profeta en su tierra, luego de un paso interino por los equipos de su pueblo Tocoa, Real Sociedad de Primera y Boca Júniors de la de Ascenso, ha decido afrontar un gran reto en su nueva carrera, dirigir al Juventus de Nicaragua.

La situación no es fácil para el cuadro nicaragüense, pero el joven entrenador catracho está confiado que su trabajo junto a la unidad y calidad de grupo lo harán cumplir su objetivo y poco a poco va saliendo del último lugar.

El pasado martes empató 3-3 en visita a Diriangen. En plática con Diario Deportivo Más cuenta sus planes y proyectos, además confiesa del porqué no esperó una nueva opción en su país, aunque su sueño es volver a casa.

Cabe destacar que Medina se une a la lista de entrenadores catrachos que ya tuvieron éxito en Nicaragua en décadas anteriores como Rafael “Paciencia” Núñez, Roy Orlando Posas y el actual seleccionador sub-17, José Francisco Valladares.

¿Cómo se dio el contacto para llegar a Nicaragua?

Una llamada de un directivo, fue algo rápido el arreglo, nos venimos de inmediato al Juventus FC.

¿Que conocía del equipo?

No mucho, la verdad, antes de venirme miré por los medios escritos, aprecié que el equipo estaba en último lugar, pero los retos son buenos, le doy gracias Dios y a sus dirigentes por confiar en mí.

¿Por qué asume este reto tan difícil?

En Honduras siempre llegan los mismos, no confían mucho en los técnicos jóvenes y lo vi como una buena oportunidad de crecer. Además estoy en un gran equipo de buenas personas y jugadores.

¿Estaba sin trabajo en Honduras?

Sí, pero Dios nunca lo deja de la mano, acá estamos bien trabajando en lo que más nos gusta, esperamos seguir por mucho tiempo y escribir una historia en el Juventus de Nicaragua.

Su última experiencia fue con Boca de Tocoa, ¿cómo le fue?

Muy bien, el equipo estaba peleando descenso y lo salvamos, no se clasificó por diferencia de dos goles. Al equipo lo agarramos en la segunda vuelta con 7 puntos, al final hicimos 21.

¿Actualmente ya levantó al Juventus?

Llevo cuatro partidos, dos empates, una derrota y un triunfo.

¿Qué tipo de cambios ha hecho en el equipo?

Me gusta en la parte futbolística, que el equipo juegue bien, pero además en el fútbol mi filosofía se basa en la disciplina, orden trabajo y compromiso. Me gusta tener un equipo base.

¿Es una oportunidad clave en su carrera?

Lo asumo con mucha ganas, fe, doy gracias a Dios, ya que los técnicos jóvenes somos muy capaces. A mí me gusta mucho mi trabajo, aparte hablo con el jugador, le doy confianza, pero no me matriculo con ninguno, el que no entrena no juega.

¿Todavía están en zona de descenso?

Falta mucho, pero con el gane que se hizo el fin de semana se va saliendo de los últimos lugares.

¿Qué tal el nivel de la liga Nica?

A mí me gusta, aunque no lo crean es buena, pero le falta para equipararse con las otras de Centroamérica. Quizá tener mejores presentaciones en la Champions Concacaf, porque hay buenos extranjeros.

¿Hay muchos hondureños en la liga?

No muchos, tal vez 5 ó 6, y como entrenador solamente yo.

¿Con el material humano que tiene salva al equipo del descenso?

Con trabajo tengo confianza de hacerlo, sé del grupo de jugadores que hay, aquí es donde se miran los verdaderos entrenadores.

¿Al irse se marchó decepcionado por no tener trabajo en ningún equipo?

Dios sabrá porque pasan las cosas, lo que sí me puso triste fue dejar a mi esposa, mi hija, pero es un gran reto para ser profeta en tierra ajena.