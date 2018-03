Guillermo del Toro, camino de hacer historia en los Óscar

“Nunca sabes si tu película va a ser un éxito o un fracaso”, confiesa Guillermo del Toro, que en un evento organizado en Los Ángeles por el Sindicato de Guionistas aseguró que “la película que debes hacer es aquella que no soportas haber hecho”.

“Me dejo llevar por esas ideas que te estrangulan hasta la muerte y procuro que sean ideas e historias que no se han hecho anteriormente. Nunca sabes si una película va a ser un éxito o un desastre de antemano, pero me guío por esa necesidad de contar esa historia que te pide el corazón”, explicó el director de ‘The Shape of Water’.

Dice que huye “de fórmulas”, y ese modo de crear le funciona. La técnica de Del Toro funciona: en enero se convirtió en el tercer cineasta latino en conseguir el Globo de Oro como mejor director, y es el gran favorito para lograr el Óscar el próximo 4 de marzo por la dirección de ‘The Shape of Water’, por la que también podría conseguir el premio al mejor guión original y a la mejor película.

La cinta parte como la más destacada de la 90ª edición de los Oscar, con 13 candidaturas a los premios de la Academia, y ha confirmado a Del Toro como uno de los mejores cineastas de los últimos tiempos, y uno de los creadores más destacados del cine mexicano junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, ganadores de varios premios Óscar, entre ellos al mejor director, que Iñárritu ha logrado en dos ocasiones.

El cineasta de Guadalajara, que con ‘El Laberinto del Fauno’ optó al premio al mejor guión y a la mejor película de habla no inglesa en 2007, competirá por la estatuilla dorada al mejor director con Christopher Nolan (‘Dunkirk’), Jordan Peele (‘Get Out’), Greta Gerwig (‘Lady Bird’) y Paul Thomas Anderson (‘Phantom Thread’).

En los Globos de Oro, Del Toro se impuso a célebres cineastas como Steven Spielberg (‘The Post’) o Ridley Scott (‘All the Money in the World’), además de Christopher Nolan y Martin McDonagh (‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’).

UN MUNDO DE FANTASÍA

‘The Shape of Water’ cuenta la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina, ambientada en el marco de la guerra fría y narrada con la estética de cuento de hadas característica de Del Toro, de la que ya dio buena muestra en anteriores trabajos, como ‘El Laberinto del Fauno’, tras la que coescribió el guión de la trilogía ‘The Hobbit’, adaptación de la obra fantástica de J.R.R. Tolkien, llevada al cine por Peter Jackson, director también de ‘The Lord of the Rings’.

En un principio, el mexicano iba a ser el encargado de dirigir las películas, pero él mismo explicó que los retrasos en la producción le llevaron a tomar “la decisión más difícil de mi carrera”.

“Guillermo no puede pasarse seis años en Nueva Zelanda dedicándose exclusivamente a trabajar en ‘The Hobbit”, dijo entonces Peter Jackson.

Con la fantasía romántica protagonizada por la actriz Sally Hawkins, que aspira al Óscar a la mejor actriz, ha llegado la gran oportunidad de Del Toro, con una película que también es candidata a los premios al mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira), mejor edición (Sidney Wolinsky), mejor banda sonora original (Alexandre Desplat), así como mejor diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.

El pasado mes de septiembre, ‘The Shape of Water’ fue la gran triunfadora del Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro a la mejor película y, desde entonces, no ha dejado de ganar reconocimientos, entre ellos el del American Film Institute, que la ha incluido entre las diez mejores películas del año, o la del cine británico, con una docena de candidaturas a los premios BAFTA.

Del Toro apunta que “a la hora de escribir un guión mi consejo es nunca emplear fórmulas. Para mí, escribir es como ser un turista o un viajero. Si eres un turista, tienes un horario terrible predefinido. A las 12, ver la Torre Eiffel, a las 13 el Louvre… Si eres un viajero, igual no sabes a dónde vas a ir, pero te vas a tomar un café y vas a disfrutar de lo que hagas”.

PRODUCTOR DE PELÍCULAS DE ÉXITO

Aunque el reconocimiento internacional le llegó con ‘El Laberinto del Fauno’, ganadora de tres Óscar (fotografía, dirección artística y maquillaje), para entonces Guillermo del Toro ya había destacado con películas como su debut, ‘Cronos’ (1993), con la que ganó nueve premios Ariel en México, o su primera película en Hollywood, ‘Mimic’ (1997), protagonizada por Mira Sorvino.

Cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creador de la productora Tequila Gang., con ‘El Espinazo del Diablo’ (2001), una historia de fantasmas ambientada en la Guerra Civil española, Del Toro recurría por primera vez a una etapa en la que también situaría la historia de ‘El Laberinto del Fauno’ (2006) , y con la que comparte la relación entre el terror y la fantasía, y en la que da muestra de su recurrente fascinación por los monstruos y la estética de fantasía.

Con ‘El Laberinto del Fauno’ optó al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, logró tres premios BAFTA, entre ellos a la mejor película extranjera, y arrasó en los premios Goya del cine español, con siete galardones, y en los Ariel de México, con diez.

Del Toro ha dirigido la adaptación de cómics como ‘Blade II’ (2002), ‘Hellboy’ (2004) y ‘Hellboy 2: The Golden Army’ (2008), películas de ciencia ficción como ‘Pacific Rim’ (2003) y el romance gótico ‘Crimson Peak’ (2015).

Como productor, está detrás de películas tan aclamadas y exitosas como ‘El Orfanato’ (2007), ‘Los ojos de Julia’ (2010), ‘Biutiful’ (2010), ‘Kung Fu Panda 2’ (2011), ‘Puss in boots’ (2011) o ‘Mamá’ (2013), y colabora habitualmente en los proyectos de los otros directores mexicanos.

Como novelista, Guillermo del Toro debutó en 2009 con ‘Nocturna’, el primer volumen de la ‘Trilogía de la Oscuridad’, coescrita con Chuck Hogan, al que siguieron ‘Oscura’ (2010) y ‘The Night Eternal’ (2011).

Por Miriam Soto.

EFE/REPORTAJES