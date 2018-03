Honduras Progreso a jugar ante ‘desconocido’ campeón

La jornada 11 del Clausura 2017-2018, de la Liga Profesional, se comienza a disputar esta noche en el estadio General Francisco Morazán, cuando el Real España espera al también desesperado Honduras Progreso.

La programación continúa mañana, a la 1:30 pm, en el estadio Nacional con el duelo entre UPN y Marathón, mientras en el juego estelar Olimpia recibe a Juticalpa. En Tocoa, Real Sociedad espera al Motagua y en Puerto Cortés un viejo clásico porteño entre Platense y el Vida de La Ceiba.

REAL ESPAÑA – HONDURAS PROGRESO

Al Honduras Progreso se le está terminando la Liga, necesita ganar para igualar al Platense e involucrar a más equipos en la zona de descenso, para ello urge doblegar a un campeón Real España que ha transitado toda la primera vuelta en la mediocridad e inestabilidad deportiva. Ya los aficionados de Real España no soportan más partidos flojos y resultados dudosos, esperan ver a su campeón jugando mejor, goleando y encaminándose a la liguilla para buscar el bicampeonato nacional, aunque por su rendimiento no es favorito a repetir. El rival, Honduras, jornada a jornada lleva la misma consigna, de hecho no ha hecho un mal clausura, pero el déficit del apertura todavía le pasa factura, será fundamental para ellos por lo menos sumar un punto ante un rival que ya días no le arrebatan ninguno en San Pedro Sula.

DATOS HISTÓRICOS:

Triunfo más reciente del Honduras Progreso en el estadio Morazán, 2 mayo 2015, 4-2; goles progreseños de Luis Alvarado (p), Juan Ocampo, Luis Lobo y Franklin Morales. Anotaciones aurinegras de Ramón Núñez y Brian Acosta (p).