El “trono” empresarial estará –sin lugar a dudas—ocupado en los próximos dos años, por uno de los exitosos ingenieros de la industria de la construcción, como es el empresario Juan Carlos Sikaffy, una persona campechana y propositiva (nada lo enoja), quien ahora encabeza la planilla que viene a relevar el azaroso paso del sampedrano Luis Larach.

Hay muchos rumores sobre la candidatura de Sikaffy, que si es producto de un acuerdo con JOH y los empresarios, que si llega ahí para un mandado especifico, que si lo dejan a él les quitan el 1.5% del Impuesto Sobre la Renta, que es amigo de los poderosos de turno. En fin, mejor que sea nuestro entrevistado quien responda a todas las inquietudes.

–Dice que su candidatura es producto de un pacto entre los empresarios y JOH ¿es cierto?

Noooooo… nada de eso. Los empresarios somos otra cosa.

–Estoy entrevistando al candidato, verdad, pero todo mundo da por hecho que usted ya es presidente del Cohep…

Es que nosotros tratamos en Cohep de tener consenso entre todos los gremios. Hicimos consultas a las gremiales y solo se presentó mi planilla.

–¿Hay pacto o no hay?

No hay pacto, pero hay un consenso entre todas las gremiales que sea yo el candidato; entonces, solo se presentó mi planilla para la presidencia del Cohep.

–O sea, que la reelección está “huele”…

Ja, ja, ja… ya va a usted. Es que no hubo otra planilla de nadie más que la nuestra.

–Afuera dicen que el convenio es que usted sea el presidente y así lo acordaron con JOH…

Nooooo… quien nombra al presidente del Cohep son las 74 organizaciones del sector privado.

–¿Y usted los tiene seguros?

Como solo es mi candidatura, pero no es por imposición. He platicado con todos los gremios para obtener su apoyo.

–¿Qué respaldo tiene para ocupar la presidencia del Cohep?

Soy un empresario del área de la construcción con más de 32 años de trabajo. En toda mi vida lo único que he hecho es construir y se los problemas que enfrenta mi sector.

–¿Cuál fue su primera empresa?

Soy suplidor de materiales de construcción y especialista en acero, varilla y otras cosas.

–¿Ha sufrido los altibajos de la industria?

Nos ha tocado difícil. La industria es tratar de construir, de darle beneficios a la gente, facilidades para que viva mejor, alcantarillados, saneamiento.

–¿Qué apuros ha vivido?

Cuando el hucarán Mitch teníamos un embarque gigantesco de acero y el precio cayó a la mitad de lo que lo habíamos comprado. El embarque vino el 21 de octubre de 1998 y el 31 de octubre pasa el Mitch y el país se destroza. La situación era caótica, dolorosa para nosotros y así estuvo, seis y ocho meses. Para la industria de la construcción hubo un antes y un después con ese huracán.

–Detrás de la tragedia también vino la oportunidad de levantar el país y vinieron las obras…

Posteriormente, sí, el problema es que quedó tan destrozado y hubo tanto por hacerse, seis meses paralizado el país, 20 días incomunicados entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, con Choluteca estuvimos incomunicados y uno se acercaba a esa ciudad y solo miraba una polvazón. Se me salían las lágrimas al ver aquello; mi hermana en ese tiempo vivía en Choluteca.

–¿No perdió a nadie de sus parientes?

Afortunadamente, pero fue muy triste ver lo que pasaba, además la muerte del doctor César Castellanos, que era el alcalde de Tegucigalpa. Una mezcla de desgracias y emociones me hicieron llorar de desolación en ese momento.

–¿Es ingeniero?

Soy ingeniero industrial, graduado en la Universidad Internacional de la Florida y mi primera empresa se llamó Aceros S.A. y ahora se llama sociedad General de Acero (Sogesa) y nos hemos dedicado a lo mismo, por más de 30 años.

–Descendencia árabe…

Mis raíces, pero mis padres son hondureños y yo nací en Comayagüela el 13 de noviembre de 1960. Estoy casado con Ana Díaz y tenemos tres hermosos hijos.

–Solo le falta decir que es amigo de “papi a la orden”…

Somos íntimos amigos, desde hace cuarenta años, nuestras familias son amigas y nos queremos muchísimo. Es un alcalde de lujo.

–¿Ve presidenciable a su íntimo?

Tito –como soy capitalino y vivo en Tegucigalpa, soy egoísta y a él lo quiero resolviéndonos los problemas a los capitalinos— tiene un reto gigantesco: dotarnos de agua a un millón de personas. Si en esta administración –o en la siguiente si él quiere—nos dota de agua a ese millón de personas, ese será el mayor proyecto jamás realizado en la historia.

–¿Apoyaría a “Papi” en un lanzamiento presidencial?, dicen que él ya tiene a un grupo de empresarios en la plataforma política.

Claro que sí lo apoyaría, pero creo que él seguirá en la alcaldía, eso quiero yo.

–¿Es militante de algún partido político?

En ninguno, siempre he sido un emprendedor, pero mi hermano Faiz es un liberal furibundo y él sí ha militado, hace poco participó en política, ha sido regidor dos veces, en las primarias ganó la casilla 11, pero yo nunca he participado en ningún cargo de elección, ni mucho menos en ningún gobierno.

–Pero es votante…

Mi participación ha sido ejercer mi derecho en las urnas, eso no quiere decir que no me gusten algunos candidatos políticos, pero nunca he tenido la vena de entrar a política, creo que mi trinchera para ayudarle al país es desde el lado del emprendedor.

–¿Cuánto va a ganar en el Cohep?

Es un cargo ad honorem, aquí solo te dan los tres tiempos de comida y pan a toda hora con café, lo único que venís a echar es panza.

–Ese programa de vivienda que ofrece el gobierno ¿será real?

Si se hacen las reformas para crear el ministerio de la vivienda creemos que se podrá construir de 10 a 15 mil viviendas.

–Más burocracia con otro ministerio…

No, el gobierno está creando las condiciones propicias, dará las tasas preferenciales a los clientes para que los constructores hagamos las viviendas.

–¿Hay manera de “revivir” Ciudad Mateo?

Son tan caras las medidas de mitigación que es imposible sacar adelante ese proyecto, que está enmontado, es irrecuperable.

— ¿Cuáles son los retos que asumirá, porque los que enfrenta son muchos?

Mi mayor reto es que, a través del Cohep, creemos las condiciones para que los emprendedores salgan adelante. Hacer una labor ante el gobierno para que se den las facilitaciones para crear negocios para el emprendedor.

–En este clima de polarización política, ¿hay gente con ganas de emprender un negocio?

La economía ha seguido creciendo, es como un tren que pararlo es muy difícil y montarlo, también. Como sector privado, esperamos que esta crispación política la superemos con el diálogo y la reconciliación porque es difícil invertir donde hay crispación política.

–¿Qué le diría a esos políticos tozudos y a los “quema llantas”?

Que se sienten a dialogar, aún estamos a tiempo de construir la unidad y el diálogo. La esperanza no la pierdo de que, como buenos hondureños, se sienten a dialogar y que su diálogo sea inclusivo, que no solo se trate de resolver el problema de esos políticos, sino el de más de siete millones de hondureños.

–En combate a la corrupción vemos cosas inéditas, ¿es importante para los empresarios combatirla o están con canillera?

Estamos comprometidos con el combate a la corrupción, al fortalecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente porque si no, no vamos a poder vivir en Honduras.

–La Maccih investiga inclusive a empresarios, ¿cómo ve eso?

No defendemos a nadie inmiscuido en temas de corrupción, nosotros defendemos principios y no intereses y respaldamos 100% a la Maccih en el acompañamiento para que junto a los hondureños fortalezcamos nuestra institucionalidad. Nosotros no queremos que ellos vengan a suplantar o a sustituir a las autoridades, sino que nos ayuden a fortalecernos.

–¿Qué posición tienen sobre la elección del fiscal general de la República?

Más que dar nombres es dar el perfil y las cualidades que debe de tener el próximo fiscal de la República, que sea honesto, transparente, preparado, profesional. No podemos faltarle el respeto a los diputados dándoles nombres o pidiéndole que reelijan a alguien, pero si les decimos qué perfil necesitamos.

–Los presidentes del Cohep, incluso el actual, casi siempre terminan empleitados con los mandatarios, uno hasta le dedicó una canción –en tono de amenazada—al presidente del Cohep, ¿teme quedar de enemigo de JOH, la salvada es que no toca guitarra?

No, bajo ningún punto. Tengo la mejor impresión del Presidente y espero que la relación sea siempre cordial; vendrán momentos en que tendremos que discrepar, pero sentándonos nos ponemos de acuerdo.

–¿Cómo va a lidiar con los bandos de los “guayos”, de las “juelietas”, de los “fitos”, que son críticos mordaces de las últimas presidencias del Cohep?

De diversidad, de eso se trata. Lo correcto es lo correcto, como me decía mi padre, si yo tengo que tomar una posición, por dura que sea y es la correcta, la tomaré sin ambigüedades.

–¿Cómo vio los saqueos postelectorales?

Me dolió cómo saquearon la tercera avenida de San Pedro, saqueando bancos y comercios. Si el problema es político por qué se la desquitan con quienes lo único que dan es empleo.

–¿Y si no le quitan el 1.5% del Impuesto Sobre la Renta?

Todo depende de que nos sentemos a platicar y que primen en la mesa de negociación los intereses de los hondureños. Con solo quitar el 1.5% se generarían de inmediato cerca de 50 mil empleos.

–El gobierno se mira bien “durito”…

Yo los veo con bastante apertura, no blanditos, pero con apertura para escucharnos. Estoy claro que quieren lo mismo que nosotros: activar la economía y generar empleo. Nuestro trabajo es dar trabajo y siento una buena disposición del gobierno.

–¿Propondría una reforma fiscal al gobierno?

Cien por ciento de acuerdo. En el gobierno de “Mel” y de “Pepe” estuvo fregada la cosa y venir a componer esto nos costó sangre, sudor y lágrimas. Los que pagamos los patos con ese desorden somos nosotros, los que pagamos impuestos y los empresarios.

–Tiene doble “sombrero”, presidente de la Chico…

Si, pero tengo a mi vicepresidenta, la ingeniera Katia Pastor, que es una profesional de altos quilates que me va a ayudar, pero lo más importante es que las dos posiciones se pueden entrelazar. En los seis palares del Plan 20-20 vamos transversalemente porque para hacer negocios se necesita infraestructura y en la vivienda social tenemos una deuda histórica que vamos a saldar.

— ¿Pidieron la cabeza de Miriam Guzmán?

Bajo ningún punto, más bien, queremos que siga.

–Finalmente, esta es la oficina presidencial del Cohep, como que usted ya es presidente…

Si, esta es la oficina de Picho, pero aquí hay tanto quehacer que me toca atender algunas reuniones, pero el presidente sigue siendo Picho.