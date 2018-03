El largo amor de los candidatos al Óscar

¿Quién dice que en Hollywood no hay parejas estables? En un mundo donde los divorcios y romances efímeros están a la orden del día, sorprende la estabilidad sentimental de la mayoría de los actores candidatos a la 90 edición de los Óscar, los grandes premios del cine que se entregan el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. Repasando la vida privada de cada uno de ellos, la contestación a la pregunta es evidente: “Sí las hay y muy estables”.

Por encima de todos, se sitúan los casos de Richard Jenkins y Christopher Plummer, ambos candidatos al Óscar al mejor actor secundario y que mantienen sus parejas hace casi cincuenta años.

Jenkins, nominado por su trabajo en “The Shape of Water”, película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se casó con su actual esposa, Sharon R. Friedrick, allá por 1969. Desde entonces, Sharon ha sido la gran compañera y apoyo en la carrera de Richard. Un caso extraño de “amor eterno” dentro de Hollywood. Pero no el único.

Su rival al mejor actor secundario Christopher Plummer, protagoniza un caso semejante.

A sus 88 años compite por “All the Money in the World” y puede hacer historia de ganar el Óscar superando el récord que él mismo estableció con 82 cuando levantó la estatuilla por “Beginners” (2011).

Plummer es uno de los eternos casados de Hollywood. Desde 1970 lleva junto a su esposa, la actriz británica Elaine Taylor, un amor que descubrió tras dos fracasados matrimonios anteriores: con la actriz Tammy Grimes y la periodista Patricia Lewis.

MERYL STREEP, CUATRO DÉCADAS DE MATRIMONIO

Parecido es el caso de Meryl Streep. La protagonista de “The Post”, nominada por vigesimoprimera vez y que podría igualar a Katharine Hepburn, que hasta ahora tiene el récord de Óscar con cuatro estatuillas, mantiene una larga relación con el escultor Don Gummer, con quien se casó en 1978, y es el padre de sus cuatro hijos.

Gummer, que siempre ha estado a la sombra de su célebre esposa, conoció a Meryl Streep en un momento muy complicado de ésta, al poco tiempo de fallecer su anterior pareja, el actor John Cazale, víctima de un cáncer, en marzo de 1978. El hermano de Meryl los presentó y ese mismo año se casaron.

La relación de Frances McDormand, candidata a mejor actriz por su trabajo en “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, con el director Joel Coen va camino de ser tan duradera como la de Meryl Streep.

McDormand, y el mayor de los hermanos Coen, el gran dúo de directores de cine, se casaron en 1984 tras conocerse en el rodaje de la película “Blood Simple”. Desde entonces, la actriz se convirtió en una “musa” para el director y habitual en los repartos de las películas que han filmado los hermanos Coen, entre ellos títulos como “Fargo”, por la que Frances ganó un Óscar por su memorable interpretación de la policía embarazada Marge Gunderson.

La actriz bromeaba en 2014 sobre los comentarios que la llegan de compañeros que quieren trabajar con su marido. “Les entiendo, porque yo también quiero, y de hecho eso es lo que les digo: `¿Quieres trabajar con ellos?´ Yo también, así que ponte en la fila; yo estoy primero”, afirmaba entre risas.

A Denzel Washington, que cuenta con dos Óscar y está nominado por “Roman J. Israel, Esq”, es habitual verle en cualquier premio junto a su inseparable Pauletta Pearson, la actriz con la que se casó hace 34 años, madre de sus cuatro hijos.

Denzel y Pauletta se conocieron durante el rodaje de “Wilma”, en 1977, cuando ella se iniciaba en el mundo de la interpretación. Desde su casamiento, Pauletta dejó de lado su carrera cinematográfica y en su filmografía aparecen escasos trabajos y muy dilatados en el tiempo como “Beloved” (1998), “The Wastsons go to Birmingham” (2013) o “90 Days” (2016).

Otra pareja de cine es la formada por Daniel Day-Lewis, candidato al mejor actor por “Phantom Thread”, y la directora y actriz Rebecca Miller. Casados desde 1996, a ambos les une sus tres hijos, el séptimo arte y la genética literaria de sus antepasados. En el caso de Lewis, su padre, el poeta Cecil Day-Lewis. Por parte de Rebecca, su progenitor, el gran dramaturgo Arthur Miller.

Para Daniel Day-Lewis, que ha anunciado su retirada de la actuación, sería su cuarto Óscar, de ganarlo, y se convertiría en el actor protagonista con más estatuillas, tras los conseguidos por “My Left Foot” (1989), “Threre will be Blood (2007) y “Lincoln” (2012). Al recibir éste último Óscar, Lewis se lo dedicó a su esposa, “que durante los últimos 16 años ha tenido que convivir con hombres muy raros”, en referencia a sus personajes.

Otros actores con más de una década de formal relación son los aspirantes al Óscar al mejor actor secundario: Sam Rockwell (“Three Billboards outside Ebbing, Missouri”), casado con la actriz Leslie Bibb en 2007; su compañero de reparto Woody Harrelson, que se casó Laura Louie en 2008 después de más de veinte años de noviazgo, y Willen Dafoe (“The Florida Project”), esposo de la actriz y directora italiana Giada Cologrande, a la que se unió en 2005.

GARY OLDMAN, PUNTO Y APARTE

Fuera de este “eterno” compromiso se sitúa Gary Oldman. El gran favorito al Óscar como mejor actor por su papel en “Darkest Hour”, lleva una vida amorosa más dispersa que sus rivales Denzel Washington o Daniel Day-Lewis.

Oldman se casó en 2017 con su quinta esposa, la restauradora de arte Gisele Schmidt. Entre sus anteriores relaciones aparece la actriz Lesly Manville, curiosamente candidata al Óscar a la mejor actriz secundaria por su trabajo en “Phanton Thread”.

La relación de la actriz Margot Robbie y el director de cine Tom Ackerley se consolidó en boda en diciembre de 2016. La pareja tuvo que retrasar su luna de miel por el rodaje de “I, Tonya”, película por la que Robbie aspira al Óscar a la mejor actriz.

A sus rivales Sally Hawkins (“The Shape of Water”) y Saoirse Ronan (“Lady Bird”) no se las conoce pareja, como tampoco al joven Timothée Chalamet (“Call Me By Your Name”), que fuera novio de la hija de Madonna.

El quinto de los aspirantes al Óscar al mejor actor, Daniel Kaluuya (“Get Out”), acudió a la entrega de los Globos de Oro con su novia Amandla, una relación que quizá llegue a ser tan duradera como la que mantienen sus rivales Denzel Washington o Daniel Day-Lewis. ¿Quién dice que en Hollywood no hay parejas estables? La respuesta, con todas estas evidencias, es que “sí”.

JUAN A. MEDINA

EFE REPORTAJES