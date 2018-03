Las actrices del año

Ganadoras del Globo de Oro a la mejor actriz de drama y a la mejor actriz de musical o comedia, respectivamente, Frances McDormand, por ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, y Saoirse Ronan, por ‘Lady Bird’, parten como las grandes favoritas a lograr el Óscar a la mejor interpretación femenina de la temporada.

Los filmes que protagonizan, ganadores a su vez del Globo de Oro a la mejor película en sus respectivas categorías, son dos de las cintas más aclamadas del año, aunque la gran película de los Óscar promete ser ‘The Shape of Water’, de Guillermo del Toro, que ha conseguido 13 candidaturas, entre ellas la de mejor actriz para Sally Hawkins.

Completan la lista de candidatas al premio de la Academia la australiana Margot Robbie, por ‘I, Tonya’; y la legendaria Meryl Streep, protagonista de ‘The Post’, y que ha superado su propio récord al conseguir su vigesimoprimera nominación al gran premio de Hollywood.

FRANCES MCDORMAND A POR SU SEGUNDO ÓSCAR

Frances McDormand (1957) puede presumir de ser una de las pocas intérpretes que ha logrado la ‘Triple Corona de la Actuación’: el Óscar a la mejor actriz, por ‘Fargo’ (1996); el Tony, por ‘Good People’ (2011); y el Emmy, por ‘Olive Kitteridge’ (2014), un palmarés al que suma el reciente Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, que la sitúan como la gran favorita en los premios de la Academia de este año.

Con una brillante carrera sobre las tablas y en televisión, McDormand se convirtió en una de las secundarias de lujo de Hollywood, consiguiendo hasta tres nominaciones al Óscar a la mejor actriz de reparto, por ‘Mississippi Burning’ (1988), ‘Almost Famous’ (2000) y ‘North Country’ (2005).

Casada desde 1984 con Joel Coen, Frances McDormand debutó en el cine con la película ‘Blood Simple’ ese mismo año, con una película dirigida por los hermanos Coen, y ha participado en varios de sus filmes, entre ellos ‘Raising Arizona’ (1987), ‘The Man Who Wasn’t There’ (2001), ‘Burn After Reading’ (2008) o ‘Fargo’, por el que ganó el que, por el momento, es su único Óscar.

A contracorriente de la industria, siempre ha luchado contra los cánones impuestos por Hollywood. “Demasiado vieja, demasiado joven, demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado alta, demasiado baja, demasiado rubia… pero llegado algún punto van a necesitar a la otra”, ha dicho la premiada actriz.

La actriz que a priori tiene más posibilidades de disputarle el Óscar es Saoirse Ronan, que pese a su juventud – nació en 1994 – opta por tercera vez a un premio de la Academia, después de haber sido nominada como mejor actriz de reparto por ‘Atonement’ (2007) y por su papel protagonista en la película ‘Brooklyn’ (2015).

Debutó en el cine en 2007 con ‘I Could Never Be Your Woman’, y después de ser candidata en tres ocasiones al Globo de Oro, y en cuatro al premio BAFTA, con ‘Lady Bird’ se ha confirmado como una de las grandes actrices de la nueva generación de Hollywood.

En la filmografía de Saoirse Ronan destacan películas como ‘City of Ember’ (2008), ‘The Lovely Bones’ (2009), ‘The Way Back’ (2010), ‘Lost River’ (2014) o ‘The Grand Budapest Hotel’ (2014).

UNA LEYENDA IMPARABLE

Meryl Streep (1949) interpreta a la primera mujer editora de ‘The Washington Post’, Katharine Graham, en el thriller político ‘The Post’, con el que Steven Spielberg ha querido hacer un guiño al movimiento feminista de Hollywood y una crítica al presidente Trump.

Una película “urgente” según el director, en la que una vez más Meryl Streep brilla por encima del resto, y consigue una nueva nominación al Óscar.

Lo ha ganado en tres ocasiones, la primera como actriz de reparto por ‘Krammer vs. Krammer’ (1979), después por ‘Sophie’s Choice’ (1982) y ‘The Iron Lady’ (2011), en la que interpretó a la primera ministra británica Margaret Thatcher.

La primera de sus 21 candidaturas llegó por su papel en ‘The Deer Hunter’ (1978), pero no sólo en los Óscar es la actriz más nominada de la historia: ganadora en ocho ocasiones del Globo de Oro, ha optado al premio en 31 ediciones, más que ningún otro intérprete, y en 2017 recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille.

HBO acaba de confirmar su incorporación al reparto de la premiada serie ‘Big Little Lies’, que se suma a una larga trayectoria en la que ha protagonizado hasta musicales como ‘Mamma Mia!’ (2008) – cuya secuela se estrena este año – y en la que destacan películas como su debut, ‘Julia’ (1977), ‘Manhattan’ (1979), ‘Out of Africa’ (1985), ‘Poscards from the Edge’ (1990) o ‘The Bridges of Madison County’ (1995).

LA PROTAGONISTA DE ‘THE SHAPE OF WATER’

Ganadora de un Globo de Oro por ‘Happy-Go-Lucky’ (2008), hasta ahora la película más destacada de su carrera, Sally Hawkins (1976) ha recibido su primera nominación como actriz protagonista después de haber sido candidata al Óscar como actriz de reparto por su papel en la película ‘Blue Jasmine’ (2013), por la que también optó al Globo de Oro.

La historia de amor entre la limpiadora muda interpretada por Hawkins y la criatura anfibia en una instalación militar de Estados Unidos y ambientada en la Guerra Fría, ha conseguido trece candidaturas a los galardones de Hollywood, que hacen de ‘The Shape of Water’, dirigida por Guillermo del Toro, la película con más nominaciones del año, con Sally Hawkins entre las cinco mejores actrices para la Academia.

Con trayectoria en teatro y televisión, en su filmografía figuran películas como ‘Vera Drake’ (2004), ‘Great Expectations’ (2012) o ‘Paddington’ (2014), y con ‘The Shape of Water’ logra la candidatura que no consiguió con ‘Happy-Go-Lucky’, pese a haber ganado el Globo de Oro.

La australiana Margot Robbie (1990) ha conseguido el premio de la Crítica Cinematográfica por su papel en el biopic ‘I, Tonya’, película en la que se mete en la piel de la patinadora estadounidense Tonya Harding, papel por el que ha sido candidata a los principales premios del año y ha logrado su primera nominación al Óscar.

Robbie saltó a la fama con ‘The Wolf of Wall Street’ (2013), y antes de ‘Suicide Squad’ y ‘The Legend fo Tarzan’, ambas en 2016, también apareció en ‘Suite Française’ (2014), ‘Focus’ (2015) o ‘The Big Short’ (2015).

