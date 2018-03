Oscar Nonagenario

3 Mar, 2018 - 2:00 am

José María Leiva Leiva.

Este domingo, teniendo el Dolby Theatre de Hollywood Boulevard como escenario, se entregan los premios Oscar en su nonagésima edición, la cual será presentada por segundo año consecutivo, por Jimmy Kimmel. En esta ocasión, “La forma del agua” de Guillermo del Toro, lidera las candidaturas con un total de 13 nominaciones, seguida por “Dunkerque” con 8 y “Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri” con 7; todas ellas nominadas en la categoría de Mejor Película, junto a “Call me by your name”, “El instante más oscuro”, “Get Out”, “Lady Bird”, “El hilo invisible” y “The Post”.

Desde luego, la carrera por el Oscar se muestra siempre impredecible. Y si bien es cierto, las películas favoritas han sido prácticamente las mismas durante toda la temporada de premios, observamos también algunas ausencias notables, tales son los casos de Steven Spielberg, director de “The Post” y Martin McDonagh, director de “Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri”, que se han quedado fuera del quinteto de realizadores que aspiran a la estatuilla dorada.

Apartado en el que figuran Christopher Nolan, por “Dunkerque”, Jordan Peele, por “Get Out”, Greta Gerwig, por “Lady Bird”, Paul Thomas Anderson, por “El hilo invisible”, y Guillermo del Toro, que luce como favorito por “La forma del agua”. Otra ausencia notable es la de James Franco, ganador del Globo de Oro a mejor actor de comedia por su extraordinario rol protagónico en el filme “El artista del desastre”, al que seguramente marginaron tras sufrir unas acusaciones de acoso sexual, perdiendo la candidatura de Mejor actor. Pero compite al Oscar al Mejor Guión Adaptado.

La película, dirigida por Franco, recrea la insólita historia de Tommy Wiseau, un personaje extravagante con una sola aspiración: hacer cine a como dé lugar. Así nació su filme “The Room” estrenado en 2003 y considerado por muchos la peor película de la historia. No obstante, muy a pesar de las críticas, lo curioso es que ha llegado a ser una cinta de culto, vista y disfrutada por un sinnúmero de personas en todo el mundo. En todo caso, parece claro que la principal reivindicación en la ceremonia de este Oscar será la lucha de los movimientos #MeToo y Time’s Up contra el acoso sexual, que ya protagonizó alfombra roja y gala de los Globos de Oro.

Así mismo destacar que tras años de polémicas por la ausencia de directoras así como de intérpretes negros en las cuatro categorías de actuación, estos Oscar tratan de hacerse más inclusivos. Veamos: Greta Gerwig figura en la categoría de Mejor Director por “Lady Bird”, siendo la quinta mujer en la historia de la Academia en conseguir esta distinción. Y por otro lado, Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq”.) y Daniel Kaluuya (“Get Out”) optan al premio al mejor actor protagonista; mientras Octavia Spencer (“La forma del agua”) y Mary J. Blidge (“Mudbound”), lo hacen al de mejor intérprete femenina de reparto.

Tras dejar el baloncesto en 2016, Kobe Bryant se estrena ahora como cineasta. Y aparece nominado a un Oscar por su corto animado “Dear Basketball”, realizado junto con el célebre animador Glen Keane, creador de personajes como “la Sirenita”, “la bella y la bestia o “Aladino”. Mi quiniela es entonces: Mejor Película tengo dos opciones, por su orden, “Dunkerque” o “Tres avisos en las afueras de Ebbing, Misuri”.

Mejor Director : Guillermo del Toro, por “la forma del agua”. Mejor Película en lengua extranjera. Probablemente ganará “The Square” la cinta Sueca dirigida por Robert Ostlund (“Fuerza Mayor”), que se hiciera con la Palma de Oro en la última edición del festival de Cannes. A mi juicio, se trata de una película compleja y bizarra que describe un mundo pretencioso y esnob, necesitada como lo destaca un sector de la crítica, de un tanto más de “narrativa lineal para hacer la experiencia más coherente”. Por ello, a falta de ver la chilena “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, me quedaría por mucho con el drama familiar expuesto en la cinta rusa “Loveless”, de Andréi Zviáguintsev.

Mejor Actor: Para Gary Oldman, por “El instante más oscuro”, dando vida a Winston Churchill, el primer ministro británico en un momento clave de la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas hitlerianas amenazaban con invadir Inglaterra, y se tenía que decidir entre seguir combatiendo hasta el final o firmar un tratado de paz con Alemania. De allí el título del instante más oscuro. Mejor Actor secundario: Sam Rockwell, por “Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri”.

En este apartado participa Willem Dafoe, por “The Florida Project”, una aleccionadora e interesante película de Sean Baker (“Tangerine”) dando vida a Bobby, un bondadoso gerente de “The Magic Castle”, un motel económico en las afueras de Disney World en Orlando, Florida, donde conviven, en el transcurso de unas vacaciones de verano, un grupo de niños de hogares disfuncionales y unas madres que se la ven en enormes dificultades para poder criarlos.

Fascinante película receptora de una gama extraordinaria de halagos más que merecidos: “Es drama con la misma alegre desenvoltura que comedia. Es tragedia a fuerza de disparate. Es la vida…Es el mejor retrato posible de un olvido: la infancia”. “La grandeza de esta película proviene de haber encontrado un escenario perfecto para constituirse en una metáfora natural”. “Un superlativo Willem Dafoe en registro tierno”. “Estudio sociológico que reposa sobre una inteligente, original y audaz, base conceptual (…) deslumbrante Humanismo personificado por un Dafoe”.

Por último: Mejor Actriz: Frances McDormand, por “Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri”. Mejor Actriz secundaria: Alison Jenney, por “Yo, Tonya”. Mejor película animada: “Coco”. ¡Y llegó la hora…Acomodémonos en nuestros sillones, apaguemos las luces…y a gozar del espectáculo!