Rubilio preocupado porque aún no renueva con Motagua

El futuro del goleador de Motagua, Román Rubilio Castillo, no está escrito aún, el delantero que tiene muchas metas enfrente no se ha sentado con la dirigencia “azul” para renovar contrato que se le vence en mayo, según declaro el propio jugador.

Castillo quien suma 71 goles y es segundo goleador histórico del club junto a Amado “Lobo” Guevara tiene dentro de sus metas alcanzar y superar a Ángel Antonio Obando, autor de 73 goles entre 1973 y 1986, quien es el máximo artillero del club en partidos de Liga desde 1965 hasta la fecha.

Pese a buscar ese gran objetivo y celebrar cuarto título de Liga con el club, aún no se pone de acuerdo para seguir vestido de azul por varias temporadas más: “mi ilusión es seguir, he pasado gratos momentos y me mato por anotar goles para la causa, pero si no llego a un acuerdo debo buscar trabajo apropiado para sobrevivir con mi familia.

Esperaré el tiempo prudente ya que siempre Motagua será mi primera opción, donde me siento en casa”, advirtió el goleador.

La declaración del futbolista la brindó minutos antes de viajar a Tocoa, donde hoy enfrentan al Real Sociedad en un juego muy complicado: “doy gracias a Dios por todo lo que está pasando, vamos con todo para ganar en una cancha difícil y ante un rival complicado, queremos el primer lugar para ganar el campeonato y volver a competir en la Champions de Concacaf”, agregó el delantero.

Castillo en siete temporadas con el cuadro mimado ha disputado 126 partidos, anotando 71 goles, nueve de ellos de penal, acumulando además 21 amarillas y cinco tarjetas rojas: “son muchas las metas que he logrado en este club, siempre me propuse destacar y se ha cumplido, los títulos, los goles, el compañerismo y el ambiente en general, el equipo es algo que llevo en mi corazón, máxime en un año donde el club celebra su noventa aniversario”, concluyó.