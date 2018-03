Platense golea al Vida y se aleja del descenso

Un primer tiempo demoledor, efectividad al máximo y una segunda parte jugada con mucho oficio le permitió a Platense golear 3-1 al Vida que no tuvo recursos.

De entrada, los “tiburones” impusieron condiciones, presión alta y transiciones rápidas de defensa a ataque con laterales que iban constantemente, fueron parte de los argumentos del equipo de Carlos Martínez.

No tardó mucho en encontrar premio y es que a los cinco minutos el joven Jean Carlo Vargas, hizo el 1-0 tras rematar una gran jugada colectiva. No le encontraba la vuelta el Vida, incapaz de generar fútbol y arrimarse con peligro a la meta de Donaldo Morales.

Los selacios sabían que lo tenían a la mano y había que liquidarlo, así fue como a los 13 minutos apareció Alexander Aguilar, para poner el 2-0 tras aprovecharse de las libertades defensivas del enemigo.

Era el momento de Aguilar y poco después en base a velocidad y al espíritu colectivo de los suyos marcaba el 3-0 que ya era lapidario.

Ya en el complemento como equipo experimentado, Platense se dedicó a cuidar la pelota y llevó el partido al escenario que le convenía, no aceleraba, pero no dejaba que Vida arrancará.

Cuidó la pelota y se metió unos metros atrás para intentar contragolpear, los rojos nunca tuvieron espacios para elaborar y se murieron en el intento. Los de casa pudieron aumentar la cuenta a los 78 minutos, sin embargo, Luis Castro, desperdició un penal que le atajo Ricardo Canales.

Ya en el minuto 81 Charles hizo el 1-3 que sirvió nada más para la estadística porque Platense se quedó con una victoria que lo aleja del descenso y lo mete en la pelea por la clasificación.

Alineaciones:

Platense: D. Morales, L. Castro, J. Bolaños, E. Álvarez, A. Aguilar, J. Cardona, D. Mendoza, G. Benítez, F. Arriaga, H. Pino y J. Vargas.

Vida: R. Canales, S. Fernández, C. Palacios, L. Beneditt, E. Torres, R. Espinal, C. Onofre, J. Portillo, N. García, C. Guillen y D. Martínez.