Carta en defensa de los “Dreamers”

4 Mar, 2018 - 12:35 am

Mr. Donald J.Trump

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica

Washington, D.C.

Señor presidente:

Apelo al procedimiento de escribirle directamente por no tener otros canales más adecuados para expresar mis aprensiones sobre su gobierno.

Soy ciudadano americano del estado de New York, con mucho amor a Estados Unidos, como amo también a mi patria Honduras. Yo fui soñador, e hice mis estudios universitarios de Economía Política y otras más en los años 1963-1973.

Señor presidente, me da pena y mucho dolor lo que usted está haciendo en contra de todos los hermanos latinoamericanos, que radican en Estados Unidos.

¿Por qué tanto odio, desprecio y desidia; si la mayoría de ellos son personas de trabajo, honrados y de principios morales, y, han procreado sus hijos en esa gran nación, con oportunidades de cumplir el famoso sueño americano?

¿Yo pregunto dónde está el humanista presidente del único imperio sobre la tierra Donald J. Trump, el único gobernante que practica el racismo y el odio?

Usted niega ser racista pero los hechos se expresan con dolor.

Señor Trump, no hay razas inferiores; sino la inepta teoría, hecha ya de arcaísmo repugnante, ha sido arrinconado por la ciencia, en el rincón de los tráfagos inútiles; hoy no profesan sino los ignorantes, y la creen sino los necios; el hombre es uno, todos iguales, todos producto animal, de gelatina amorfa que forma las entrañas del planeta. En vano el orgullo de los estultos, ensayos para negar su oscuro pasado de cuadrúmanos, su gran abolengo de antropoides migratorios, del Océano Índico a las mesetas de Irán, y a los tranquilos valles del Tibet: el ramayana, la Biblia india, no consagra el brazo de Ramá, con el mono Hanauman; ¿es el universo lazo de todos los seres vivientes?

No hay diversas humanidades señor Trump, no hay sino la humanidad –el hombre- este triste animal pensante, condenado a la pena de vivir; el mismo desde el caníbal antropófago de la Nueva Guínea, al bello animal rubio hiporbóreo, como lo llamaba Nietzsche al germano disidente de los dicocéfalos.

¿Señor presidente usted va ha proclamar la ley del contagio, del odio y del racismo como postulado de ética y a declarar resolutivo en los problemas de la política de estado?

¿Tanto valdría declarar de malos, de criminales y narcotraficantes a los inmigrantes latinoamericanos incluido como un principio de nuestros derechos de gentes, más allá del mar…?

Y ante esta solución los límites de la lógica retroceden asombrados, más allá de los campos ilimitados lo absurdo por su fría indiferencia a los demás seres humanos, y su complacencia de ser perfecto hijo de inmigrantes, por ello le permite hacer con una mano para despojar a los soñadores que son débiles, y con la otra mano hace la apoteosis de su despojo a los demás que luchan por la vida. Ayude al hombre no lo destruya.

Dios creó el mundo para todos, ama a tu prójimo como a ti mismo: Mandato de Dios.

¿Qué hará señor presidente cuando tenga que rendir cuentas y vea venir de lejos el castigo divino?

La maldad hace estragos y Dios ve el corazón del hombre.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente un ciudadano de América.

Gustavo Adolfo Milla

San Pedro Sula

P.D.

Adjunto a la presente copias de dos cartas enviadas a mi persona por los expresidentes:

Señor Richard M. Nixon (QDDG) y señor George Bush.

!Aplaudo y felicito por apertura a Embajada Americana en Jerusalén!