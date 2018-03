Comisiones contra la corrupción amenazan a gobiernos de izquierda

4 Mar, 2018 - 10:52 am

Los partidos de izquierda que forman parte del Foro de Sao Paulo consideran que la creación de entes internacionales para investigar la corrupción, similares a la Cicig de Guatemala, son utilizadas por Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos de izquierda, y en el caso específico de El Salvador, contra el gobierno del FMLN.

Lo anterior está plasmado en el documento base del Foro de Sao Paulo que será analizado y discutido en la reunión que sostendrán en San Salvador los 103 partidos políticos que lo integran.

“Aunque el fortalecimiento de la justicia que se está produciendo en Guatemala es real y beneficioso para el país, la intención de Estados Unidos es crear un efecto demostración, que les permita promover comisiones internacionales similares, controladas por ellos, como ya pasó en Honduras con la creación de una Comisión en el marco de la OEA, para intentar desestabilizar al gobierno del FMLN en El Salvador y probablemente intentaría hacerlo más tarde en contra del FSLN en Nicaragua”, dice el documento.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (Cicig) es auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha destapado graves casos de corrupción que inclusive han llevado a la cárcel al expresidente y exvicepresidenta de ese país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.

Los partidos de izquierda de Latinoamérica consideran que ese tipo de organismos contra la corrupción, están siendo utilizados por el gobierno de Estados Unidos para minar la credibilidad de los gobiernos de izquierda.

Aseguran que Honduras ya cedió a esa presión de los Estados Unidos al crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), aunque es auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). (Ver nota aparte).

Asegura el Foro de Sao Paulo que esa amenaza se cierne sobre el gobierno efemelenista de Salvador Sánchez Cerén.

De hecho, el mismo mandatario y altos dirigentes del FMLN se han expresado reiteradamente contra la idea de crear un ente similar a la Cicig de Guatemala, tal como lo han solicitado varias organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento Democracia Limpia que en noviembre de 2015 presentó la petición en Casa Presidencial para crear ese organismo internacional contra la corrupción.

Dirigentes del FMLN han repetido públicamente que la creación de una comisión internacional contra la corrupción significaría una intromisión extranjera en asuntos nacionales y un reconocimiento al hecho de que El Salvador es un estado fallido.

Las más recientes declaraciones sobre este tema fueron emitidas por presidente Salvador Sánchez Cerén y el secretario general del FMLN, Medardo González, en el marco del Día del Trabajador el pasado 1 de mayo en la Plaza Salvador del Mundo.

“La creación de una Cicig en El Salvador no es más que un intento de golpe de Estado a nuestro gobierno”, aseguró González en esa ocasión.

“Camaradas, las luchas de los años 70 eran duras, complicadas, como ustedes lo saben. Las cosas eran contra fusiles y contra tanques. Pero nosotros seguimos y aquí estamos. Ahora, nosotros nos enfrentamos a la manipulación, a nuevas formas que la burguesía nos pone enfrente”, agregó el dirigente del FMLN.

Mientras que el mandatario arengó a los militantes que “los golpistas no pasarán, no pasarán, no pasarán…”.

De acuerdo a los países que integran el Foro de Sao Paulo, pese a los buenos resultados en Guatemala, por la supuesta “manipulación que está haciendo Estados Unidos con este organismo internacional, el país vecino enfrenta problemas de institucionalidad.

“En Guatemala, EUA está aprovechando el trabajo a favor del fortalecimiento de la justicia que ha impulsado la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) creada por la ONU… En resumen, Guatemala vive una crisis de institucionalidad que afecta a los tres Organismos de Estado y en especial a varias de sus instituciones, destacando el caso de las Fuerzas Armadas”, señala el documento base del Foro de Sao Paulo, que será sometido a análisis en San Salvador del 23 al 26 de este mes.

Se añade, que Estados Unidos intenta perseguir penalmente a políticos de izquierda. “Esa estrategia incluye perseguir penalmente a funcionarios y empresarios corruptos, introducir cambios en el sistema de justicia…”.

Aunque en nuestro país el FMLN ha frenado la creación de una Cicies, algunos de sus militantes como el expresidente Mauricio Funes enfrenta un juicio por presunto enriquecimiento ilícito, y el expresidente de la Asamblea Legislativa y dirigente del partido, Sigfrido Reyes, es investigado en la sección de Probidad, tras presentar su declaración patrimonial.

Otras voces desde el FMLN

En julio de 2015, la presidenta de la Asamblea Legislativa y dirigente del FMLN, Lorena Peña, también cuestionó las propuestas de crear una comisión anticorrupción.

“¿En manos de quién vamos a poner el país? ¿De un enviado divino? Mejor apretar para que funcionen nuestras instituciones; los esquemas de intervención extranjera están condenados al fracaso”, expresó Peña, en una sesión plenaria de agosto 2015.

Sin embargo, la idea de instaurar una comisión de notables extranjeros en El Salvador, también fue planteada en su oportunidad por el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, durante una reunión con los mandatarios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en el marco del plan Alianza para la Prosperidad.

Al respecto, el comisionado para la gobernabilidad, Franzi Hato Hasbún, rechazó esa iniciativa pese a que en países como Guatemala ha dado resultados positivos en el combate a la corrupción.

"Para nada (es necesaria una Cicies), nosotros lo hemos planteado con toda claridad y no se nos ha puesto en ningún momento ese tema sobre la mesa, para decirlo con claridad", dijo al respecto Hasbún en una entrevista televisiva.