Fausto Milla, un sacerdote controversial

Juan Ramón Martínez

Conocí a Fausto Milla, en la década de los setenta en Santa Rosa de Copán. De vocación tardía, fue ordenado en Medellín en 1968. Sufrió la guerra de 1969 en Guarita, Lempira. En 1971, lo visite en la parroquia de Corquín – había sido párroco fugas en Santa Rosa de Copán y coadjudtor de su primo el padre Florentino Núñez en La Esperanza – en donde tuve la oportunidad de conversar con él y conocer a su hermana Estela, que le cuidaba y atendía en forma ejemplar. Entre los dos hermanos, sentí una profunda solidaridad. El nervioso, pendiente de todo. Ella, con los pies en la tierra, serena y tranquila. Incluso, me lució, más cristiana y más santa, que su hermano el sacerdote. El siempre fue muy nervioso, activista, que buscaba transformar las cosas. Y en el que era notoria la ausencia de motivaciones teológicas. Incluso, al tema de la liturgia, tan importante en la vida católica, no le dispensaba mayor importancia. En una oportunidad en que le visité – era entonces gerente nacional de Cáritas – me habló de la pelea que había tenido con el mayordomo de la iglesia de Corquin, entendí entonces. La “mayordomía” hunde sus raíces en el pasado colonial de la Iglesia; pero que, el padre Milla, en su nerviosa premura, quería remover de la parroquia bajo su mando. Por supuesto, encontró resistencias. En una de esas situaciones, peleando por los objetos sagrados de la liturgia, uno de sus contendientes le provocó, posiblemente con el cáliz, una pequeña herida en la frente. En aquella oportunidad, uso la autoridad policial, para que le entregaran la Iglesia. Cuando me refirió el asunto, le dije que me parecía justa la actitud de la gente que se oponía a que el sacerdote, se apropiara de lo que, sentían que era suyo. Lo recuerdo ahora porque en el libro “Fausto Milla, un Sacerdote Revolucionario”, escrito por Adalid Martínez Perdono, el menciona el hecho, señalando a una persona de apellido Carvajal, a la que califica como “cachureca”, en un lenguaje, impropio de un sacerdote, consagrado a la unidad y al amor. Y que no usó cuando me refirió el incidente, en tiempos que no sabía que él era liberal. Ni me interesaba, además.

Las biografías, especialmente cuando no son contrastadas con los opuestos del biografiado, terminan sesgadas. Incluso en contra de la voluntad del autor. Porque queriendo ennoblecer la figura central, queda atrapado – como es el caso – entre los amigos y seguidores del padre Milla, o en las declaraciones de este que, extrañamente, además de su buena memoria, no muestra ni maneja el lenguaje evangélico; menciona muy poco a Dios y muestra poco respeto hacia la Iglesia Católica, especialmente cuando se refiere al monseñor Rodríguez, su hermano superior, mientras fuera administrador apostólico de la Diócesis de Santa Rosa de Copán y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Además de rencoroso, el padre Milla, es muy desafortunado e insolidario, al comparar a Rodríguez con un coronel de las Fuerzas Armadas. Demostrando que no conoce a Rodríguez y tampoco a los coroneles de los años ochenta época en que, él fuera, una de los protagonistas menores de los bruscos acontecimientos del occidente de Honduras.

En lo que, el libro lo retrata muy bien, es en su activismo humanitario en favor de los perseguidos salvadoreños. Sin pensar en su seguridad, en tiempos en que las cosas eran más peligrosas que ahora, el padre Milla se movió por caminos difíciles, en altas horas de la noche, para darle la mano a los que huían de la violencia salvadoreña. Se propuso denunciar las matanzas, por medio de la divulgación de los hechos del Sumpul y el Mozote. Me proporcionó la información, unos pocos días de ocurridos los hechos, con la que escribí un artículo que fuera divulgado por ALA (Agencia Latinoamericana de Noticias, bajo la dirección de Arturo Villar) y publicado en muchos periódicos del continente. Esta es probablemente la acción más caritativa y cristiana del padre Milla y que no se refleja suficientemente, debido a que Martínez Perdomo, no pudo valorar el grado de confrontación que se vivía, la represión en occidente y la táctica de los militares de la zona, orientada impedir, que Honduras fuera un santuario de los guerrilleros salvadoreños. Esta conducta del padre Milla que le hizo comprometerse en favor de los que más sufren, sin embargo, no lo hace un cura revolucionario. El mismo Milla lo rechaza, porque él sabe que, nunca lo ha sido. Tampoco fue seguidor de la “teología de la liberación”. Probablemente admirador como muchos de aquellos años. No organizó a la población, más que dentro de la óptica de ayudarle a buscar solución a sus problemas, facilitar su vinculación con las autoridades y mejorar el nivel de sus vidas. Incluso, en el libro se pasa de largo –porque tiende a hacer de Milla un inconformista total, un revolucionario forzado– por dos hechos que son relevantes: uno la continuación de la cultura histórica medicinal a la que se ha consagrado como ningún otro sacerdote en la historia de Honduras; y dos, su vinculación política temporal con las posturas de Manuel Zelaya Rosales, a quien apoyó en forma abierta y valiente, en sus fases iniciales. Para después, como ocurre con Milla, romper públicamente. Haciendo criticas profundas sobre su liderazgo incluso. Otra faceta, no se ocupa el libro y tampoco parece que a Fausto Milla le interesara recordar.

Desde el lado del padre Milla, leyendo las respuesta que da, se nota cierta falta de espiritualidad y poca practica de la oración – aunque admira, a monseñor Óscar Romero y al padre Rutilio Grandes, asesinados por los militares salvadoreños – no resalta el tema de la santidad de estos dos hermanos en la fe, uno de ellos camino a los altares por voluntad del Papa Francisco, al cual tampoco menciona en ningún momento, como si ya no se sintiera en comunión con sus hermanos obispos. En ninguna de sus respuestas se encuentra como fundamento de sus acciones humanas y terrenales, la fuerza del místico que actúa en nombre de Dios; que incluso acepta el dolor, el sufrimiento y la muerte que da generosamente, en favor del prójimo. Milla se duele de lo que le hicieron –que hubiera sido muy bueno que se documentara, con fechas y nombres de jefes militares– a ninguno de los cuales llama por su nombre para efecto de la memoria histórica y le interesa más, que le veamos como un perseguido que estuvo, cerca de perder la vida. Las detenciones que menciona no tienen el detalle necesario –posiblemente por la edad del padre Milla – que nos podría permitir, fuera del panegírico y la invectiva, saber cómo fueron aquellos años que vivimos y que estudiamos personalmente, en la zona en donde ocurrieron. Incluso en los exilios en Nicaragua y en México, llama la atención que, en ningún caso, señala el papel de la Iglesia Católica en su regreso al país, fuera de los rumores y los miedos del padre Milla, de ser capturado nuevamente, que no hicieron grandes cosas para impedirle su ministerio que, para entonces, se había orientado hacia la medicina natural, la organización de algunas partes de la población y el manejo de una eficiente organización de servicio, con la cual ha mantenido su vigencia ejemplar en el occidente del país.

Todo lo dicho anteriormente, obliga a Martínez Perdomo a mostrar a un Fausto Milla, poco sacerdote, poco revolucionario –por expresa declaración suya – y más bien, un activista social que, desde los recuerdos, cuestiona un momento difícil de la historia del país en que, afortunadamente no fue golpeado o asesinado, como otros. Pero que lo ratifica como un hombre solitario, individualista y provocador que llevó una vida difícil, cargada de ansiedades, en el borde mismo de la insolidaridad clerical, sin apoyo y contacto siquiera con los sacerdotes y Obispos, que fuera de monseñor Carranza – al cual respeta mucho, dicho sea de paso – y a monseñor Santos al que, el mayor elogio que le dispensa es, negarle el apodo de “Obispo Rojo”. Una queda con la impresión que los sacerdotes y monjas de occidente, no le dieron apoyo, solidaridad y cariño al padre Milla que ha desempeñado una brillante y ejemplar misión católica, porque su personalidad ha estado marcada por la soledad, el individualismo y cierta amargura, impropia en una cristiano de verdad que, incluso en las peores momentos, identifica la mano de Dios y trata de aceptar su voluntad. Nada de esto dice Milla en el libro que comentamos. Posiblemente cuando publique sus memorias, nos hable de cosas más profundas y útiles, sobre sus sufrimientos, sus ideas religiosas, y su resistencia a la autoridad. Explicándonos, su vocación de hombre solitario que se lame sus heridas, sin tener que agradecerle a nadie. Para de este modo ser más valiente y visible, en sus desventuras y sufrimientos. En tanto que Perdomo, muestra sus enormes posibilidades de narrador, las que mejorara cuando aprenda a ver las cosas en su conjunto. Aprovechando no solo la información favorable. Sino que además, la crítica, de la que los lectores aprendemos mucho más, algunas veces, que de las loas y ditirambos, – especialmente los políticos — a los que hay que ver siempre, con sospecha.

Tegucigalpa, 5 de febrero del 2018