Honduras ratificó el convenio de Cartagena

Antonio Flores Arriaza

A mitad de febrero de 2018, ahora mismo, nuestro Congreso Nacional ha dado respuesta ratificando un compromiso internacional con la Comunidad de Estados Ribereños en el Gran Caribe que baña las costas, no solamente de Centroamérica entera, sino de México, USA, Colombia, Venezuela, Cuba, Dominicana, Haití, Puerto Rico y toda la multitud de islas del Caribe. Hace 34 años que se firmó (24 de marzo de 1983) el “Convenio de Cartagena para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe”, algo realmente vergonzoso, como si no nos interesara cuidar y desarrollar nuestro mar Caribe en el que se ubican nuestras paradisíacas Islas de la Bahía, fuente de grandes ingresos para nuestra economía y, sin los cuales, tendríamos grandes problemas para sostenernos. Allí lo fuimos dejando pasar.

El gran Caribe genera unos $4,600 billones de dólares a la economía mundial y, solo por concepto de turismo, unos $25 mil millones a la región del gran Caribe. Es por eso que, el Convenio de Cartagena parte de la premisa económica y social para destacar la importancia que tiene dicho convenio multinacional.

Ahora, los países que han ratificado dicho Convenio (a la fecha ya solamente quedan dos sin hacerlo: la Guayana Francesa y Haití), en acatamiento al Convenio, deben hacer acuerdos bilaterales o multilaterales (y hasta subregionales) para asegurar la protección del medio marino y firmar protocolos entre ellos, estos acuerdos no deben contravenir el espíritu del Convenio de Cartagena y debe hacerse respetando el derecho internacional público. Es de destacar que, el Convenio de Cartagena no busca afectar las pretensiones territoriales de ningún país, sean estas actuales o futuras y, sus acuerdos van dirigidos al ámbito marítimo y no de derechos territoriales. Es decir, no sirve para sostener ninguna reivindicación territorial de los Estados contratantes. Lo que el Convenio de Cartagena busca es que se generen protocolos para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona del gran Caribe y, para ello, busca que los países ratificantes procuren armonizar sus políticas ambientales, de turismo, de pesca, de fabricación, minería, agrícolas y otras de acuerdo con el espíritu del Convenio de Cartagena. El mar Caribe no debe ser visto como el basurero de la región, sino más bien, como la fuente de vida para todos los que convivimos a su alrededor. Se busca desarrollar un espíritu de cooperación entre los países y organismos internacionales públicos y privados ya que, el esfuerzo para revertir y prevenir la contaminación es gigantesco y un solo país es incapaz de lograrlo sin la cooperación de todos.

Entre el articulado más destacable surge el Artículo 7, que obliga a desarrollar todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona causada por la evacuación de desechos en las costas o por descargas de los ríos, estuarios, establecimientos costeros, desagües y otras fuentes situadas en el territorio interior. Este artículo es de suma importancia. Implica una gran modificación de muchas prácticas empresariales, municipales y hasta personales para que la expectativa de este artículo se cumpla a cabalidad. No es un sueño: es un esfuerzo que debe emprenderse ya, con compromiso y seriedad. Para esta área, por su importancia, ya existe un “Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres” (FTCM) que, al firmar el Convenio, Honduras lo ha asumido porque se incluyen mutuamente.

Asimismo, el Artículo 5 hace ver la importancia de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los derrames de los buques durante su tránsito pero, muy especialmente, durante sus descargas en puerto que es donde suele suceder la mayor contaminación del mar por las diversas evacuaciones que realizan los barcos en ese momento. Es aspecto también posee un “Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe” que debe ser considerado en todos nuestros puertos y, muy especialmente, en Puerto Cortés para prevenir el incremento de la contaminación del mar y sus costas. Problema este muy probable si no se toman medidas certeras y continuadas de parte de las autoridades portuarias, municipales y nacionales. Nuestra Marina Mercante debe ser dotada para cumplir a cabalidad con esta responsabilidad.

En nuestros mares existen especies en peligro de extinción y, para prevenir que este problema se incremente y continúe, el Convenio de Cartagena, en su Artículo 10 compromete, a cada Estado y a todos los contratantes, a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de especies diezmadas o en peligro de extinción. Y aquí emerge el centro de la vida marina: los arrecifes de coral. El coral es una especie viva, no es una roca. Es la especie más importante en el gran Caribe porque los corales son la principal fuente de oxígeno en el planeta y de la oxigenación del agua marina. Sin lo corales la biodiversidad que pulula a su alrededor dejaría de existir. Esa multitud de peces que se mueven, cohabitan y se depredan entre sí como parte de la cadena alimenticia en la cual el hombre se coloca en la cima: dejaría de existir. De suceder, tendría consecuencias apocalípticas para nuestra economía y para nuestra sociedad. No solo los que trabajan íntimamente ligados al turismo se verían afectados, el daño sería amplísimo: los que venden comida, los transportistas, los comerciantes… hasta los salvavidas perderían su trabajo. El Convenio de Cartagena posee el “Protocolo Relativo a las Áreas y a la Fauna y Flora Silvestres Especialmente Protegidas” (SPAW) para especificar las responsabilidades en este ámbito.

La vida de los corales está íntimamente ligada a la luz del sol. La luz debe penetrar hasta los corales (que son una simbiosis entre una microalga zooxantela y el coral) para que se produzca la fotosíntesis que permite transformar la energía de la luz en otros productos, entre ellos, oxígeno. Son las algas, como plantas que son, las que aportan esa producción de oxígeno. Así que, si el agua del mar no es translúcida, las algas no recibirán suficiente energía lumínica y la producción de oxígeno y azúcares no sucederá por lo que, las diversas especies que pululan a su alrededor, no tendrán la alimentación que requieren al vivir allí y migrarán hacia mejores hábitats, o empezarán a reducir su tamaño o a sufrir malformaciones. Esto es el origen de la transformación de un paraíso marino, como son los arrecifes de coral, en un desierto en el mar. Con todo el impacto que ello trae para los seres humanos que dependemos de esa vida que generan los arrecifes coralinos. Es por ello que estamos obligados a actuar ahora mismo para asegurar que el agua del mar se mantenga cristalina.

¿Qué puede producir que el agua pierda su propiedad para ser traslúcida? Los plásticos, cuerpos opacos, acompañados de la suciedad que recogen y transportan, crean una capa en la superficie del mar que impide que la luz pase y, por tanto, los corales no la recibirán. Los hidrocarburos (aceites y petróleo) que caen al mar, como permanecen flotando en la superficie y son oscuros, hacen el mismo efecto. Pero, también las escorrentías de agua lodosa que vierten los ríos que lavaron la tierra de las montañas y valles desforestados crean una capa de lodillo que se coloca en la superficie del mar y, lentamente, va cayendo haciendo una cortina y enturbiando el agua de mar. Y, sumemos los vertederos de aguas servidas de las ciudades que llegan al mar con aguas oscuras traídas por los ríos. Todos estos factores se suman para producir oscurecimiento del agua que rodea los arrecifes coralinos y así impedir la fotosíntesis y con ello, disparar la muerte de los corales y, en consecuencia: la muerte de la biodiversidad que les rodea. Así que todo esto lo debemos de evitar, controlar y prevenir. Y a eso nos obligamos al ratificar el Convenio de Cartagena.

Y uno de los contribuyentes para actuar como barrera natural y filtro entre el mar y la tierra son los manglares. Para algunos pueden lucir feos y sucios. Y por eso los depredamos y eliminamos. O lo hacemos para sustituirlos por piscinas para el cultivo extensivo de camarón cultivado porque nos genera muchas exportaciones o playas “limpias” para el turismo. Pero, al hacerlo, estamos afectando seriamente la calidad del agua que ya no se beneficia del filtro que producen los manglares.

El artículo 13 del Convenio de Cartagena nos compromete a la vigilancia, la investigación científica y el intercambio de información con los demás países contratantes para poder comparar los cambios actuales e históricos en la parte del gran Caribe que nos corresponde (que no es pequeña), así que el Estado deberá crear los organismos para cumplir con esta responsabilidad y, la Fuerza Naval debe asumir comprometidamente su responsabilidad en la vigilancia de nuestro mar en cuanto a vertederos ilegales, pesca depredadora o ilegal y respeto irrestricto a los períodos de veda. Hay que dotarla para que cumpla esta responsabilidad a cabalidad.

El Convenio de Cartagena también tiene “dientes”. Su artículo 14 advierte de la responsabilidad y las indemnizaciones que los Estados que lo violen incurren ante sus contrapartes contratantes. Así que cada Estado debe esforzarse por cumplirlo porque “lo pactado obliga”. Así que a cumplirlo o prepararnos para pagar indemnizaciones por incumplimiento de responsabilidades contraídas legal y legítimamente ante la naturaleza y la vida.