La alfombra roja de los Óscar deja de lado el negro

La alfombra roja de los premios Óscar, los primeros después del escándalo de acoso sexual en la industria del cine, se tiñó de negro mucho menos de lo esperado como forma de protesta, con una predominancia de tonos pálidos y algunos estallidos de color.

Después del negro que acaparó tanto los Globos de Oro como de los Baftas, y de las rosas blancas por la igualdad en los Grammy, las estrellas de Hollywood no adoptaron un código de vestimenta en la mayor fiesta de la temporada anual de premios.

Rojo brillante, por ejemplo, eligió Allison Janney, la favorita para alzarse con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su encarnación de LaVona, la abusiva madre de la patinadora artística Tonya Harding en la película biográfica “Yo, Tonya”.

“Interpretar a esta mujer fue más disfrutable de lo que había pensado”, le dijo al canal E! al llegar a la gala con su llamativo Reem Acra con mangas sueltas, escote pronunciado y muchos diamantes.

Con un modelo también rojo y muy parecido con escote en V desfiló la consagrada Meryl Streep, quien ya rompió todos los récords con sus 21 nominaciones, esta vez por “Los archivos del Pentágono”.



La actriz transgénero Daniela Vega, protagonista de la chilena “Una mujer fantástica”, una de las preferidas en la categoría mejor filme extranjero, impactó también con su vestido largo color fucsia con cola. Vega posó con su compatriota, el cineasta chileno Sebastián Lelio, de traje con chaleco y moñita negros.

Pero más allá de algunos azules destacados, como los de Helen Mirren y Jennifer Gardner, en la velada dominó la gama de los crema y nude.

La diva Jane Fonda apareció despampanante en un Balmain blanco con escote geométrico. También se lució Laura Dern, otra de las presentadoras de la noche, con un Calvin Klein con un moño en un hombro. Y Margot Robbie, la “hija” de Janney en “Yo, Tonya”, celebró llevar un clásico Chanel de hombros descubiertos.

Allison Williams, revelación de “¡Huye!”, prefirió un Armani color crema. Bastante más audaz fue Salma Hayek, casi envuelta en diamantes y con un Gucci rosado con muchos volados.

De negro, ninguna superó a la puertorriqueña Rita Moreno, que celebró sus 86 años en diciembre y presentará una de las categorías en los premios más cotizados de Hollywood.