Los noventa años de Miguel Ángel

Exposición “Retrospectiva” auspiciada por el Banco Atlántida. El maestro Ruiz Matute, junto a Gilberto y Alice Goldstein, Guillermo Bueso, Julio Cantero y Ricardo-Alonso Flores.

Por: Ricardo-Alonso Flores

El último de los grandes artistas hondureños, cumplió el pasado 1 de marzo sus 90 años en plenitud de facultades. Con todo y el esfuerzo que debe hacer tres veces por semana, cuando tiene que acudir a un famoso hospital de Londres, Miguel Ángel Ruiz Matute, sigue pintando con la inspiración que le han dado los años.

México, fue su primera gran prueba, cuando fue escogido por el famoso Diego Rivera, le dio la oportunidad de participar en un gran mural que está todavía expuesto en la capital azteca.

Era una muestra de esa enorme inteligencia que ha demostrado a lo largo de su vida Miguel Ángel. Más tarde se traslada a España donde pasa varios años, conociendo la técnica y la temática de los grandes pintores contemporáneos. Era un tiempo en el que desarrolla una afición por plasmar en sus lienzos las figuras de unas monjas cuyos hábitos han desaparecido ya, que entonces se llamaban las Hermanas de la Caridad, que hoy se denominan Hermanas de San Vicente de Paúl.

Lucían unas enormes tocas blancas, sobre un hábito azul y sus cuadros me recuerdan, una inspiración de Sorolla, que tienen una enorme nitidez, que Miguel Ángel traslada al trópico.

Nunca olvidaré cuando en San Pedro Sula esas monjas atendían el viejo Hospital del Norte, hoy Leonardo Martínez y en el Hogar San José. Eran elegantes y con gran personalidad.

Luego toma el tema de las mujeres pescadoras en el Caribe hondureño y de esa época hay un cuadro que llamó “La Galana”, cuyo propietario fue el doctor Rubén Villeda Bermúdez, que permanece en la residencia de su viuda Janine Guiot de Villeda en Tegucigalpa.

Su pintura ha sido temática en gran medida, porque ha dedicado muchas de sus creaciones a una diversidad tan importante, como aquellos lienzos denominados “Tierras de pan llevar”, que reflejan un aspecto sumamente importante de nuestro territorio y que enlazan con aquella obra famosa de Rafael Heliodoro Valle.

Sobre esta apreciación, Sergio Ramírez, señala detalles de la obra de Valle, donde dice “que no será por supuesto un testimonio de la realidad, en una región del mundo como la nuestra en donde los hombres no son precisamente ángeles y donde tantos tienen complejos de demonios. Pero la visión de Valle no viene de tomar partido ni mucho menos; simplemente está sobre la superficie de las cosas, sobre sus colores y sus aromas y la inocencia es la constante, porque nada se desentraña, ni se trastoca: como el mundo descrito, el autor se descalza para entrar en él y su visión es también inviolada”.

Junto con Zelaya Sierra, Luis H. Padilla, Gregorio Sabillón y Moisés Becerra, es indiscutiblemente el pintor hondureño que más le ha dedicado tiempo al arte sutilísimo de pintar, y agregó a Mario Castillo y más tarde a Manuel Rodríguez, experimentando diversas etapas pictóricas en su arte personal. Para Segisfredo Infante su exposición de varios “Lázaros” hace más de diez años en el Banco Atlántida, constituyó uno de los momentos cumbres de este pintor, quien además es amante y conocedor de la buena literatura.

Luego incursiona en el más puro sentimiento religioso y crea esa maravillosa colección de “El Contemplado”, en la que vuelca su fe profunda y muestra un Jesucristo luego de su muerte.

El deporte, que sinceramente en los muchos años que tengo de conocerlo, nunca me pareció muy importante en su vida, pero sabe reflejarlo en un momento en que Honduras se sentía orgullosa de una selección Nacional que distaba mucho de lo que actualmente tenemos.

Viajero impenitente, desde muy joven se instaló en México, donde conoce a Diego Rivera, con el que participa en la confección de distintos murales, en los que deja plasmados su calidad y la confianza que le diera aquel inmortal artista mexicano.

Luego de permanecer en Honduras por algún tiempo se traslada a España, donde nuestro gobierno en aquel entonces, lo nombra Agregado Cultural y se relaciona con los grandes de su tiempo, como Ortega Muñoz, al que admira mucho.





En esos momentos, expone individualmente, sobre todo en el ya desaparecido Instituto de Cultura Hispánica, así como famosas galerías de la capital española.

Años después viaja a Italia, donde sigue desempeñando el mismo cargo diplomático, a la vez que va nutriéndose de esa riqueza inconmensurable que existe en la península itálica.

Posteriormente, se afinca en Londres, donde todavía reside en Courtney Road, Drayton Park, muy cerca del estadio Emirates Stadium, donde juega el Arsenal de Londres.

Estos noventa años no le impiden llevar una vida muy normal para esa edad. A pesar que le practican tres diálisis semanales, las que soporta con mucha naturalidad. Regresa a su casa en el underground (metro), autobús o taxi, según sean las circunstancias.

Sigue pintando en su casa, buscando siempre una inspiración y no le cuesta demasiado esto, porque es una persona de una profunda cultura literaria e histórica, capaz todavía de recitar una poesía de un clásico. Cada año viaja a Menorca donde permanece dos o tres semanas y vuelve a Londres a su rutina. Cada noche habla con el Embajador Iván Romero Martínez y su esposa Miryam, quien por cierto lo consiente y le hace platos especiales, porque añora siempre la comida típica de Honduras, como las tortillas, los chicharrones, los tamales y el tapado, bien en su versión costeña como la olanchana.

Le gusta mucho escuchar música clásica y ve muchas películas antiguas. Una de sus satisfacciones más grandes es recibir llamadas desde Honduras y de amistades de siempre. Entre ellascontamos con Lucía Cristina Montes de Gálvez Barnes, Juan Alberto y Julieta Lara Bueso, Gisela Siercke desde Miami, entre otros y quien esto escribe.

Lo he visitado dos veces en los últimos cuatros años y su conversación ha sido siempre muy amena, con esa lucidez que lo ha caracterizado. Hace un par de años, invitado por el Banco Atlántida, estuvo varios días en Tegucigalpa, para presentar su obra “Retrospectiva”, donde se encontró con amigos y admiradores de su obra.

Días después, Julio Cantero y su esposa Mónica hicieron una exposición más íntima, pero sumamente importante. Fue la última vez que se encontró con su gran amigo el abogado César Batres.

Honduras no lo olvida y sabe que en él existe el último de los grandes maestros de la pintura clásica nacional. Por eso, nuestro insigne representante diplomático en Londres y su esposa Miryam, lo acompañaron ese día tan significativo.

Miguel Ángel, hace algunos años fue galardonado por el Gobierno de Honduras con la Orden José Cecilio del Valle, por su destacada labor a lo largo de su carrera y el Embajador Romero Martínez señaló: “es valioso reconocer los méritos del ilustre hondureño que ha prestigiado, prestigia y continuará prestigiando la imagen de Honduras”.

Gran parte de su obra ha sido expuesta en Francia, Italia, Alemania, Israel, los Estados Unidos de América, Costa Rica, Nicaragua, Sudáfrica y Medio Oriente, pero cada día si su fecunda inspiración se lo permite sigue pintando y recordando los paisajes de Honduras, sus acontecimientos, pendiente de todo lo que pasa. Siente tanto su nacionalidad que, pudiendo, no quiso tener otra.

Es un hondureño de cinco estrellas.