Mel Zelaya: Esperamos que la UE sea coherente con su informe

El expresidente y coordinador del Partido Alianza, Manuel Zelaya Rosales, espera que la comunidad internacional sea coherente, porque la Organización de Estados Americano (OEA) hizo un informe técnico y estaban de compañeros con la Unión Europea (UE).

En ese sentido, la OEA dijo 640 veces se cayó el sistema, 640 veces se volvió a reiniciar y es lógico que en ese trato del 20 por ciento cambiaron todas las tendencias, es algo absurdo, porque es una tendencia.

Esperamos que la Unión Europea en ese sentido, sea totalmente coherente con el informe técnico que dio a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recordó que “el artículo 2 de la Constitución dice que la Soberanía le corresponde al pueblo y que el delito de usurpación es imprescriptible, puede ser solicitado por cualquier ciudadano”.

“Vamos a esperar que mañana salga el informe y en este momento estoy saliendo a Caracas, Venezuela y tengo tres o cuatro años de no asistir a este evento, es un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, que me dio una mano con Petrocaribe, a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) que todavía no han investigado, donde están esos fondos de los tractores que tanta ayuda nos dio”, señaló.

Reveló que luego se traslada a México al seminario del Partido del Trabajo, que tiene un conclave mundial, donde tengo una participación.

Sobre si va acatar las disposiciones de la UE, dijo tenemos que esperar que las den para poder pronunciarnos sobre eso, pero si tenemos gente estudiando ese caso todos los días, porque en Honduras hay crímenes que no se han hecho justicia.

“Yo fui el único presidente en la historia que hizo una ley contra la corrupción, la ley de acceso a la información pública”, comentó.

“Estamos dispuestos a analizar objetivamente el informe, así como hemos analizado la petición del secretario Luis Almagro que haya nuevas elecciones y que nos pueda decir quien ganó aquí”, dijo.

Al mismo tiempo, criticó que “la OEA, así como tiene grandes aciertos, también tiene grandes desaciertos, pero cuando algo está haciendo en pro de la justicia, nosotros tenemos que reconocerlo la declaración de Almagro es muy clara, el informe de la OEA dice que hay indicios racionales sobre un fraude y Almagro dice que haya nuevas elecciones, vamos a ver que dice la UE”.