Muere el capitán de Fiorentina, Davide Astori

(CNN Español) – El capitán del club de fútbol Fiorentina Davide Astori murió a los 31 años, anunció el equipo.

“La Fiorentina, profundamente trastornada, se ve obligada a anunciar que su capitán Davide Astori ha muerto por una enfermedad repentina”, dijo la Fiorentina en Twitter. Astori jugaba como defensa.

La Serie A de Italia, la liga profesional de primera división de ese país, anunció que todos los partidos de hoy quedan pospuestas en señal de luto.

“Sorprendido por la trágica noticia, toda la familia de la Lega Serie A se une alrededor de la familia de Davide Astori y la @acffiorentina. Todos los partidos programados hoy se posponen en señal de luto. Adiós Davide”.

La FIFA expresó sus condolencias.

Our thoughts are with the family and friends of Davide Astori who has passed away at the age of 31https://t.co/0jZmSbh8qU

— FIFA.com (@FIFAcom) March 4, 2018