¡Nuestra fiesta de quince años!

Por: Patricia D´Arcy Lardizábal

Ayer por casualidad, me encontré a una encantadora periodista en la sala de espera de la doctora Soraya Nassar, también una profesional muy linda y agradable; me comentaba Marta Lydia Reynaud, que leía nuestros artículos de cuando Teguz era una ciudad limpia, fresca, con personas que cordialmente saludaban al pasar a nuestro lado, inclinándose el sombrero coquetamente; me comentaba que era un hálito de frescura leer historias bonitas para transportarse a esos tiempos de rock and roll, de boleros, del cha-cha-cha, del merengue y otros bailes con ritmo que le hacían por fuerza a una mover los pies (no pieses) sin querer, pero queriendo. Que era algo diferente, a todo lo negativo que actualmente estamos viviendo.

De historias bonitas, que vivimos con nuestras amigas y amigazos, de verdad, recuerdo entre muchas la fiesta de nuestros “quince años”.

En unas vacaciones, cuando visitábamos a nuestros padres, regresábamos de los Estados Unidos con la ilusión de que ya varias amigas íbamos a cumplir la “edad de los ensueños”, y era de cajón, encontrar a nuestras mamás ya adelantadas en la preparación para darnos la sorpresa de hacernos un sueño realidad.

Ya nos tenían “muestrecitas” de telas de donde las hermanas Sauri del Almacén Broadway, que traían los grandes rollos (nos decían de París) de güipure, de sedas bellísimas, de encajes de Bruselas, tafetanes de colores del arco-iris, de organza, bueno, era difícil escoger entre tanta belleza una tela para un vestido digno para la fiesta en donde podíamos encontrar a nuestro príncipe azul.

Como en casa de mi abuela, tenía mis tres tías a las cuales adoraba y nuestra abuela, que tenían que dar su visto bueno para que el vestido fuera de lo más elegante y a la vez sobrio sin muchas “charratelas”. Escogimos después de miles de contradicciones un encaje rosado con el forro de tafetán un poquito más oscuro para que se apreciara la tela, pues me decían que era bien cara.

La moda la escogimos nosotros: era talle princesa, con una cinta de terciopelo (dicen mis nietas de ciertopelo para molestar) debajo del busto, más largo de atrás y el corte se llamaba “princesa”. Los zapatos ya los habíamos escogido en el “Bazar Anita” de Emelina Bahai, en el centro de Tegucigalpa, antes de que Henry Merriam construyera la peatonal; eran de tacón de cristal, transparentes, y por supuesto tenía que ponérmelos con una “panty-hose” tirando a rosadito. (En ese tiempo se usaban medias con sandalias) ahora eso está definitivamente, “out”.

Ya teníamos la cita en el salón “Yelba” que hacía unos peinados espectaculares, Yelba venía de Nicaragua con lo último en estilos. El peinado más popular era el “bee-hive” o sea el panal, que era tizado a cual más alto y ancho, era el mejor.

Decidimos al fin, hacernos un gran colocho prensado con un broche de brillantitos, tirado al lado izquierdo, pues bailábamos con el cachete del lado derecho.

Alquilaron mis papás el “Club Reforma”, (el de moda en esa época) y mis tías y abuela se pasaron dos días antes del evento decorando el salón con cartuchos, azucenas y velo de novia, y de fondo, hojas de palmera. Antes no había muchas floristerías, solamente la de Lucila Ynestroza, que fue la primera en importar flores en Honduras. También ya estaban contratados la orquesta de Toño Medina y la García Ramírez, para que bailáramos sin interrupciones toda la noche.

Las invitaciones para la fiesta nos las hicieron en la Imprenta Calderón súper classy, ni doradas, ni plateadas, pues decía mi padre eso era de mal gusto. Eran de papel de lino dobles, la orilla de color rosadito claro, y en la esquinita derecha una foto pequeñita que mandaron a hacer mis tías a El Salvador, de recuerdo para los invitados. Ah! Por favor, y carnés de baile, para apuntar a los muchachos que querían bailar con nosotros, amarrados en el puño con una cintita del color del vestido.

Llegó el gran día y nos acompañaban en la entrada al par de nuestros papás, con vestidos del mismo estilo, algunas de nuestras mejores amigas: Normita Valladares, Lupita Gálvez, Mily Zúñiga, Marjorie Marchetti, Salomé Castellanos, Imelda Moncada, Rosario Dávila, Ilse Schweinfurth, y Liliana Zelaya, mi comadre Eleonora Cantero y Sandra su hermana.

No faltó ningún invitado, llegaban las amigas, vestidas con sus trajes de medio largo, y los chavos, no con smoking, pero sí de traje oscuro con pantalones angostos, saco largo y corbata bien delgadita como la de Frank Sinatra, el que cantaba “My way”. Y todas mis amigas con regalitos preciosos, todos de buen gusto, la mayoría los compraban en “La Joyería Cantero”, donde Moy, porque les daba crédito.

El ponche delicioso en un gran recipiente de cristal, con una receta “secreta” de mi abuela, a quien le rogué le pusiera un poquito de “piquete”, tenía tutti-fruti y quedó delicioso.

Comenzó el vals, de paquete “El Danubio Azul”, para abrir al baile, mi papá en posición como buen inglés, muy recto, y nosotros medias apenadas pues nos creíamos bien “cool”… Terminó el vals y “reventó gusanera”.

Comenzaron a sonar los acordes de las orquestas, con blue suede shoes, Only you, Put your head on my shoulder, Chances are, con Johnny Mathis, música de Los tres ases, como “La gloria eres tú” y “Todo y nada”, cha-cha-.chas, y bailamos hasta las 12 de la noche, como “La Cenicienta”.

Perdí uno de mis zapatos, y cuando llegué a casa a dormir, soñé que un príncipe azul, llegaría en la mañana a devolvérmelo, pero en la mañanita que sonaron las campanas de La Catedral, me desperté asustada, era un sueño, pero no era sueño la fiesta de nuestros quince años. El príncipe azul llegó muchos, muchos años después, sin la zapatilla de cristal, pero con un anillo de plateado, igual al color de la zapatilla que perdí cuando tal vez, por casualidad en el carné sin darme cuenta apunté su nombre para bailar con él un bolero.