Prefieren conquistar el campo que pedir “chamba” en la ciudad

El bachiller en computación, Kelvin Salgado, asegura con orgullo: “A mí lo que más me gusta es trabajar la tierra”.

***En aldeas y caseríos del Distrito Central hay jóvenes agricultores que aman el cultivo de la tierra y no están dispuestos a cambiar la piocha y el machete por una computadora…

Por: Carolina Fuentes

Fotos: Omar Banegas

En plena era digital, hay jóvenes hondureños que prefieren apostarle al cultivo de la tierra, a pesar de haberse formado en el manejo de las nuevas tecnologías. Eso es lo que ocurre en algunas de las 44 aldeas del Distrito Central, donde los campesinos maduros, con sombrero de junco y machete al cinto, de a poco han sido relevados por una nueva generación de agricultores profesionales y con espíritu emprendedor.

“En Tegucigalpa no hay trabajo”, “He metido un montón de currículum y nunca me llaman”, “Las empresas no pagan bien”… Con estas frases, bachilleres en computación y peritos mercantiles explican por qué ya no aspiran a ser asalariados y tomaron la decisión de renunciar a las computadoras para “conquistar” el campo a pura piocha y machete.

“MAESTROS” VETERANOS

En varios caseríos de las aldeas del oriente de la capital, las fértiles montañas son el escenario en el que juntan sus talentos los sembradores adultos y adolescentes. Junto a ellos permanecen los “abuelos” expertos en agricultura, que han sido los “maestros” de esa nueva promoción de labradores, formados desde niños bajo el sol.

El agricultor Alonzo Gonzáles, de 62 años, asegura que se ha pasado “toda la vida cultivando”. Y aunque “uno ya de edad, camina despacio, ahí vamos…”. Cuenta que siembra maíz, frijol y ayote en la aldea El Tablón, porque es el producto que le resulta más barato, ya que lo único en lo que tiene que invertir es “en el trabajo y el veneno”.

Protegido del sol con un sombrero negro, Gonzáles manifiesta que les ha enseñado a trabajar la tierra a sus hijos y nietos. A pasos lentos camina entre una manzana de tierra cultivada con tomate y comenta que “no cultivo tomate porque hay que invertir mucho y el tomate necesita mucho cuidado”.

Sin embargo, jóvenes como Kelvin Salgado, de 26 años, prefieren sembrar hortalizas en vez de granos básicos, en la vecina aldea de La Joya. Mientras escucha su música favorita en unos audífonos conectados a su teléfono celular, con sus botas quiebra a cada paso la hojarasca de un tomatal. Los frutos escarlata y las ramas tostadas delatan que la cosecha ya pasó.

SURTEN A TEGUCIGALPA

A lo lejos, alguien le grita: “¡¿Tiene tomates?! Y Kelvin se quita los pequeños parlantes de las orejas, para responder: “¡¿Cuántos?!”. La voz masculina le indica que necesita solo una canasta y el muchacho lo invita a cortar lo que necesite. De inmediato ingresa a los predios, cercados con palos y alambre de púas, un hombre con una cesta plástica en mano, quien comienza a seleccionar el producto que sobró de la cosecha y que ya no se puede vender al por mayor porque está demasiado maduro.

Kelvin es bachiller en computación graduado del Liceo Católico Santa María, sin embargo, afirma se dedica a la agricultura “casi desde que tengo conocimiento; lo malo es que cuando el precio baja, se pierde la producción”.

¿Trató de buscar empleo como bachiller?, se le consulta al productor, quien expresa que “es que uno ya trae… A mí lo que más me gusta es trabajar la tierra”.

¿Y entonces, para qué estudió?, se le interroga, a lo que él contesta: “Es como un “plus” tener el título”.

FUENTES DE EMPLEO

El agricultor Juan Carlos Ponce, de 33 años, es bachiller en ciencias y letras, sin embargo, con una sonrisa opina que “¡eso ya no vale!… Uno tiene que ser salido de la universidad, si no, no le dan chamba”.

Igual que los campesinos de su generación, Ponce no usa sombrero, sino gorra, tampoco camisa, sino camiseta. Posee un título, pero no abandona el campo porque su vocación es agrícola.

“A mí me han salido oportunidades, pero me ha gustado esto”, afirma el labrador, quien cultiva tomate, chile verde y repollo morado, en el caserío El Carrizal de la aldea San Juan del Rancho, ubicada a 17 kilómetros de Tegucigalpa.

Rodeado de 11 jornaleros a quienes les genera empleo en tierras propias y alquiladas, señala que para cosechar una manzana de tomate hay que invertir alrededor de 100,000 lempiras y conocer muy bien el mercado para saber cómo afrontar los riesgos.

“Ahorita el tomate está barato, está a 100 la cesta de 40 libras, eso nos perjudica bastante… Cuando está bueno el precio la cesta se vende a 300, 200”, detalla Ponce, mientras supervisa a los peones que hacen agujeros en la tierra, donde depositan semillas.

En la misma comunidad de clima fresco y montañas “salpicadas” de múltiples colores por los variados cultivos, otro de los muchachos labradores cuenta que es perito mercantil y que su carrera, lejos de alejarlo del campo, le ha servido para llevar un control de la inversión y ganancias que le genera la producción agrícola.

“Mi papá me enseñó desde cipote a sembrar y eso es lo que me gusta”, dice el aldeano, con cierta timidez, concentrado en la colocación de estacas, para sujetar una tela que llaman “abrigón” y que la colocan a lo largo de una columna de tierra de la que habrán de brotar las plántulas de tomate.

EJEMPLO DE TRABAJO

En el 2015 se graduaron las últimas promociones de bachilleres en ciencias y letras, en computación, peritos mercantiles y maestros de educación primaria, ya que a partir del 2016 estas carreras fueron sustituidas por Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) en contaduría y finanzas, informática, ciencias y humanidades, y en educación.

Hasta el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registraba un millón 940,153 hondureños con título de educación secundaria, es decir, el 28.3 por ciento del total de la población. De esta cifra, apenas el 27.5 por ciento estaban ocupados, mientras que el 47.2 por ciento carecía de empleo.

Ante ese panorama, los bachilleres campesinos de las aldeas del oriente del Distrito Central honran a sus padres al valorar el oficio que con amor les enseñaron en la escuela de la vida. Además, son un ejemplo de trabajo, pues lejos de quedarse de brazos cruzados a la espera de una vacante laboral, luchan contra los vaivenes del mercado y los caprichos del clima, con tal de generar sus propios ingresos.